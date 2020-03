De fabriek van Ferrari in de Italiaanse plaats Maranello blijft de komende tijd gesloten. Ook alle bij het Formule 1-team betrokken medewerkers mogen niet naar de fabriek komen.

Italië is in Europa het land dat het zwaarst is getroffen door het coronavirus. De regering besloot al eerder een groot deel van het land voorlopig af te sluiten.

"We nemen deze maatregelen met het oog op onze werknemers en leveranciers die de fabriek draaiende hebben weten te houden", zegt bestuursvoorzitter Louis Camilleri. "Daarnaast denken we aan onze klanten en onze fans, terwijl we ons voorbereiden op een sterke herstart."

Voor Ferrari betekende de afsluiting al dat de productie van straatauto's stillag. De voorraad van onderdelen raakte op, doordat de fabriek niet meer bereikbaar was. De fabriek in Maranello blijft in ieder geval tot 27 maart dicht.

GP Australië op laatste moment afgelast

Het Formule 1-team wist zich ondanks de perikelen rond het COVID-19-virus wel in Australië te melden, waar dit weekend de eerste Grand Prix van het seizoen zou worden verreden.

De race ging vanwege het coronavirus niet door. Een teamlid van McLaren testte positief op het virus, waarop de Britse renstal zich terugtrok voor de race op Albert Park. Uiteindelijk werd de race op het laatste moment afgelast.

Alle werknemers die naar Australië waren afgereisd, moeten hoe dan ook de komende veertien dagen thuisblijven, al kunnen veel mensen wel vanuit huis werken.

De kans is klein dat er de komende maanden wordt gereden in de Formule 1. De races in Bahrein, Vietnam en China zijn al uitgesteld. De eerstvolgende race die officieel nog op de kalender staat, is de GP in Nederland op 3 mei.

