Niki Terpstra rekent er niet op dat hij zich dit voorjaar kan laten zien in de voorjaarsklassiekers. De renner van Total-Direct Energie reed zaterdag vermoedelijk zijn voorlopig laatste koers door alle perikelen rond het coronavirus.

"Als wielrenner vind je de koers natuurlijk het belangrijkste dat er is, maar dat is het nu natuurlijk niet", zei de Noord-Hollander na afloop van de laatste etappe van Parijs Nice tegen de NOS. "Er moeten nu gewoon maatregelen getroffen worden."

Terpstra eindigde in het klassement als 58e van de 61 renners die Parijs-Nice uitreden. Normaal gesproken zou zondag de slotetappe van de 'Koers naar de Zon' worden verreden, maar door het COVID-19-virus ligt voorlopig alle wielersport stil.

"Het is een hele rare situatie. Dit kan weleens de laatste koers van de komende maanden zijn geweest", wist de oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Het is allemaal heel onzeker, maar we moeten ons gewoon aanpassen."

'Kans klein dat Parijs-Roubaix doorgaat'

Terpstra rekent er niet op dat hij de komende weken in actie zal komen in die twee klassiekers, de koersen waar hij de afgelopen maanden juist hard voor heeft getraind om in topvorm te zijn.

"Er wordt de komende periode veel afgelast. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan nog op het schema, maar de kans dat die doorgaan, is klein. Ik ga nu naar huis en dan kijken we wel hoe het verder moet."

