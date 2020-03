Zeeuwse grensplaatsen en ook de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Buitenlandse Handel, Pieter de Crem, maken zich zorgen over het toenemende aantal Belgische horecatoeristen in Zeeuwse grensplaatsen.

De Crem roept Belgen op Twitter met klem op om niet naar Nederland af te reizen om horeca te bezoeken.

In Nederlandse plaatsen die dicht tegen de grens van België aan liggen, zou het erg druk zijn, zo meldden Belgische media. Het gaat onder andere om de plaatsen Sluis, Terneuzen en Middelburg in Zeeland.

De horecagelegenheden in België zelf zijn vrijwel allemaal gesloten. Deze maatregel werd door de Belgische overheid opgelegd om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Minister De Crem meldt verder in zijn bericht op Twitter: "Dit virus stopt niet aan de grenzen."

Ook de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, Jan Lonnink maakt zich zorgen. "Er wordt in Nederland te weinig rekening gehouden met grensgebieden terwijl in België een heel ander beleid wordt gevoerd," aldus Lonnink in gesprek met PZC.

In de provincie Zeeland zijn momenteel in ieder geval openbare parkeerplaatsen gesloten. Ook zijn alle evenementen met meer dan honderd bezoekers, net als in de rest van Nederland verboden.