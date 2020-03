Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) overlegt zondag met onder meer de Federatie Medisch Specialisten (FMS), verschillende ziekenhuisorganisaties en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over het openhouden van scholen, meldt het ministerie zaterdag in een persbericht. De FMS riep zaterdag op om alle scholen in Nederland te sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Volgens de FMS is er niet genoeg bewijs dat kinderen elkaar niet kunnen besmetten met het COVID-19-virus en kan beter het zekere voor het onzekere worden genomen.

Het kabinet zegt de oproep van de de koepelorganisatie serieus te nemen en overlegt daarom zondagmiddag met de FMS, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het RIVM.

Premier Mark Rutte maakte donderdag tijdens een persconferentie over de nieuwe maatregelen rondom het virus bekend dat scholen voorlopig open kunnen blijven. Volgens de premier zouden de maatschappelijke gevolgen die het thuishouden zou hebben te groot zijn, omdat ouders mogelijk moeten werken in belangrijke sectoren, zoals de zorg. Ook zou de kans heel klein zijn dat kinderen elkaar kunnen besmetten.

In het persbericht benadrukt het ministerie dat het dichthouden van scholen zou betekenen dat het openbare leven stil komt te liggen en dat het belangrijk is dat kinderen onderwijs blijven krijgen.

