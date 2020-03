De Nederlandse zwemploeg is vanwege de uitbraak van het coronavirus uit voorzorg in quarantaine gegaan in een voormalig klooster in Drachten. Daar zullen de zwemmers voor onbepaalde tijd wonen en trainen, om zich zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op toernooien van later dit jaar.

Het gaat in ieder geval om de topzwemmers die normaal gesproken in Amsterdam en Eindhoven trainen. Onder hen zijn Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint, Femke Heemskerk en Arno Kamminga, die zich al op één of meerdere nummers hebben geplaatst voor de Olympische Spelen van komende zomer.

"Onze topsporters willen zich graag blijven voorbereiden op komende toernooien, maar we willen absoluut niet dat dit een risico vormt voor hun omgeving", zegt technisch directeur André Cats van de KNZB. "Daarom hebben we allerlei maatregelen genomen om mogelijke risico's voor onze topsporters en hun familie en vrienden te beperken."

De zwemploeg is dit weekend naar het voormalige klooster in Drachten vertrokken. De trainingen worden afgewerkt in zwemcentrum De Welle, dat sinds donderdagavond niet meer toegankelijk is voor publiek. Ook het voormalige klooster is volledig afgesloten van de buitenwereld.

Het is nog niet bekend hoelang de zwemploeg in Drachten blijft. "Per week wordt de situatie bekeken, maar het zal naar alle waarschijnlijkheid wel langer dan één week worden", zegt een woordvoerder van de KNZB tegen NU.nl.

Door de uitbraak van het COVID-19-virus werden onlangs de Swim Cup in Den Haag en de het olympisch kwalificatietoernooi in Eindhoven afgelast. De KNZB treedt binnenkort in overleg met NOC*NSF om de kwalificatieprocedures richting de Spelen van komende zomer te herzien.

