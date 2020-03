River Plate wacht mogelijk een straf van de Argentijnse voetbalbond (AFA). De Zuid-Amerikaanse topclub besloot zaterdagavond het stadion niet te openen voor de bekerwedstrijd tegen Atlético Tucumán uit angst voor het coronavirus.

River Plate kondigde zaterdag aan het stadion te sluiten omdat er een speler in de selectie symptomen vertoonde die gelinkt kunnen worden aan het COVID-19-virus. Om verdere verspreiding te voorkomen, weigerde de club in actie te komen.

Die beslissing kwam als een verrassing voor de AFA, die op basis van adviezen van gezondheidsautoriteiten in het land juist besloot om alle wedstrijden - weliswaar zonder publiek - door te laten gaan.

"Spelers maken geen deel uit van de risicogroep en kunnen hun werk dus gewoon uitvoeren", schreef de Argentijnse bond in een verklaring. "Er mag op dit moment geen sprake zijn van individualistische acties, want die veroorzaken angst in de samenleving. Als een club een andere houding aanneemt, zal dat worden bestraft."

De wedstrijd tussen River Plate en Atlético Tucumán in het toernooi om de Copa de la Superliga zou om 21.45 uur gespeeld worden, maar dat bleek logischerwijs onmogelijk vanwege het gesloten stadion.

De Argentijnse voetbalbond bevestigde zaterdagavond in een nieuwe verklaring dat er inderdaad niet gespeeld is in Buenos Aires en dat er gekeken wordt naar "passende maatregelen".

