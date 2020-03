Het kabinet schort het vliegverkeer vanuit Europa naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba per direct op om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, meldt minister Bruno Bruins van Medische zorg zaterdagavond in een brief aan de Tweede Kamer.

Het vliegverbod geldt tot zeker 27 maart, maar er is kans op verlenging van de maatregel als dat nodig blijkt voor de bestrijding van het COVID-19-virus.

Volgens minister Bruins is er sprake van een dusdanige situatie dat het wenselijk is om restricties voor het vliegverkeer naar de eilanden op te leggen. De restricties gelden sinds 20.00 uur zaterdagavond.

Het verbod houdt in dat passagiersvluchten vanuit onder meer Europa naar de luchthavens op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba niet meer zijn toegestaan.

Ook Aruba en Curaçao nemen maatregelen

Vrijdag gaf het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) advies aan de eilanden Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba om het vliegverkeer naar Nederland aan te passen. Aruba en Curaçao namen daarop zelf al maatregelen en legden het vliegverkeer stil. Mogelijk gaat Sint Maarten dit ook doen.

Vluchten voor uitsluitend vrachtverkeer worden niet verboden, schrijft de minister.

