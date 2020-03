Nederland is niet vergelijkbaar met Italië wat betreft de overweging om scholen te sluiten. Italianen houden zich minder goed aan de hygiënemaatregelen en het virus was er al op scholen verspreid, in tegenstelling tot hier. Dat zei GGD-directeur Sjaak de Gouw van de regio Hollands Midden vrijdag in de de tv-uitzending Het Coronavirus: Feiten en Fabels.

"De adviezen ten aanzien van hygiëne die wij hier in Nederland op nummer één zetten, verschillen met die van Italië", aldus De Gouw. "De mate waarin mensen geneigd zijn om zich vrijwillig aan adviezen te houden: op dat punt doen we het beter."

In Italië was al 'vrije circulatie'

Bovendien heerste het virus al op Italiaanse scholen toen Italië besloot de schooldeuren dicht te doen. In Nederland is dat nog niet het geval. "Als je een vrije circulatie hebt van het virus zoals in bepaalde delen van Italië, is het logischer om een school te sluiten omdat je niet weet hoeveel kinderen het virus hebben. Die situatie is er bij ons nog niet."

Zelfs in Noord-Brabant is de kans dat schoolkinderen besmet zijn of raken "dermate klein, dat het ook daar verantwoord is om scholen open te houden".

Kans op besmetting bij kinderen klein

Bij kinderen is zowel de kans op besmetting als de kans op daadwerkelijk ziek worden klein, legde De Gouw uit in het programma. "We moeten ons realiseren dat het coronavirus nauwelijks voorkomt. De kans dat kinderen het hebben, is dus klein. Het belangrijkste is dat we ons allemaal aan de regel houden dat we kinderen thuishouden als ze snotterig of verkouden zijn. Dan wordt de kans op school nog kleiner dan die 0,01 procent."

Het feit dat kinderen minder snel ziek worden van het virus draagt bij aan de beperking van de verspreiding. Hoe zieker je bent en hoe meer je hoest en niest, hoe gemakkelijker je (meer) anderen besmet.

Nu dicht is maandenlang dicht

Alsnog puur uit voorzorg de scholen sluiten is geen goed idee, vindt De Gouw. "Als we nu zouden besluiten om de scholen te sluiten en het virus blijft de komende maanden ongeveer op hetzelfde niveau in ons land, op welk moment is het dan verantwoord om ze weer open te doen?"

Hij vervolgt: "Als je in de afweging al ondanks het verwaarloosbaar kleine risico op besmetting enerzijds en de maatschappelijke gevolgen anderzijds zou besluiten tot sluiting, dan kun je de komende maanden niet meer met goed fatsoen terug." Dan zou de zomervakantie, kortom, nu al beginnen.

Zwaardere maatregelen niet lang vol te houden

Anne Wensing, viroloog in het UMC Utrecht en ook te gast in het programma, staat achter de keuze om de scholen open te houden."Op dit moment is nog een beperkt aantal mensen in Nederland besmet. Als we nu al rigoureuze maatregelen nemen die niks gaan opleveren, dan gaan mensen het gewoon niet volhouden."

"En als er dan wel sterkere maatregelen nodig zijn, dan zijn mensen het goed zat. Dus we moeten de maatregelen echt telkens in proportie houden. Dat is zo belangrijk."

