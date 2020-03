Sampdoria is een van de voetbalclubs die het hardst is getroffen door het coronavirus. Fabio Depaoli en Bartosz Bereszyński hebben zaterdag bekendgemaakt dat ook zij de ziekte hebben, waarmee het aantal besmette spelers bij de Serie A-club op zes komt. In totaal hebben zeven mensen bij Sampdoria het coronavirus.

Vrijdag werd al bekend dat spelers Morten Thorsby (ex-sc Heerenveen), Omar Colley, Albin Ekdal en Antonino La Gumina het COVID-19-virus hebben, net als teamarts Amedeo Baldari. Eerder bleek speler Manolo Gabbiadini al besmet.

Sampdoria had laten weten geen updates meer te geven met betrekking tot het coronavirus, maar Depaoli en Bereszyński traden opvallend genoeg zelf met het nieuws naar buiten op hun eigen Instagram-pagina.

"Helaas heb ook ik positief getest", zei Depaoli. Maar ik wil benadrukken dat ik in orde ben. Dit onzichtbare monster raakt velen van ons, maar door de juiste maatregelen te nemen en richtlijnen te volgen, kunnen we deze grote wedstrijd winnen en sterker terugkomen dan voorheen."

"Helaas ben ook ik positief getest", vertelde Bereszyński niet veel later. Het gaat goed met mij, maar ondanks de juiste voorzorgsmaatregelen ben ik er niet in geslaagd om een infectie te voorkomen. Daarom vraag ik jullie verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven."

Daniele Rugani van Juventus was woensdag de eerste Serie A-speler die kampte met het cornavirus. Later bleken ook Dusan Vlahovic, Germán Pezzella en Patrick Cutrone van Fiorentina besmet en vermoedelijk blijft het daar niet bij.

Inmiddels zijn ook in andere competities de eerste coronapatiënten een feit. In Engeland bleken onder anderen Arsenal-manager Mikel Arteta en Chelsea-speler Callum Hudson-Odoi besmet en ook in Duitsland en Frankrijk zijn de eerste gevallen bekend.

