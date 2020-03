Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels voor steeds meer landen en gebieden het reisadvies aangescherpt vanwege de uitbraak van het coronavirus. Daarnaast heeft een aantal landen zelf besloten om vluchten uit Nederland te weren. Een overzicht.

Dit is de stand van zaken op zaterdagmiddag 14 maart. De situatie kan inmiddels veranderd zijn. Neem contact op met je luchtvaartmaatschappij of via het Service Center van het ministerie van Buitenlandse Zaken op +31 247 247 247 als je twijfelt of je nog wel naar je bestemming kunt gaan.

ABC-eilanden

Aruba, Bonaire en Curaçao hebben vluchten uit onder meer Europa voor de rest van maart geschrapt. Naar Nederland gaat nog wel een beperkt aantal vluchten.

China

In het grootste deel van China geldt code oranje, wat betekent dat er alleen naar het land mag worden gereisd als dat strikt noodzakelijk is. Alleen de regio Wuhan is onbereikbaar. Sinds 13 maart geldt er een door Nederland ingesteld vliegverbod vanuit China.

Colombia

Per 16 maart mogen mensen zonder Colombiaanse nationaliteit, die in de veertien dagen ervoor in Europa of Azië zijn geweest, het land niet meer in.

Filipijnen

Hier geldt het advies oranje, wat betekent dat er alleen van en naar de Filipijnen mag worden gereisd als dat strikt noodzakelijk is. Een uitzondering is Manilla, waar van 15 maart tot 14 april een in- en uitreisverbod geldt.

India

In India geldt sinds vrijdag 13 maart code rood, wat een algemeen inreisverbod inhoudt.

Iran

Vanwege toenemende gezondheidsrisico's zijn de provincies Gilan en Fars afgesloten, net als de steden Qom, Isfahan, Mashhad en Shiraz. In de rest van Iran geldt code oranje.

Israël

Iedereen die Israël binnenkomt, moet veertien dagen in thuisquarantaine verblijven. Er mag alleen naar het land worden afgereisd als dat strikt noodzakelijk is.

Italië

Voor vluchten vanuit Italië naar Nederland geldt sinds 13 maart een verbod. In Italië zelf zijn de noordelijke regio's onbereikbaar. Voor de rest van het land geldt code oranje.

Koeweit

Sinds vrijdag 13 maart zijn vluchten van en naar Koeweit stopgezet. Een visum is niet meer verkrijgbaar en openbare gebouwen en scholen zijn gesloten.

Marokko

Marokko stopt per 15 maart met al het vliegverkeer vanuit Nederland en enkele andere Europese landen. Vanaf 08.00 uur worden alle inkomende vluchten opgeschort. Uitgaande vluchten kunnen tot 12.00 uur vertrekken.

Oostenrijk

Voor de Oostenrijkse gebieden Paznauntal en Tirol gelden voorlopig in- en uitreisbeperkingen. Het is niet bekend tot wanneer de maatregelen van kracht zijn.

Spanje

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de regio Madrid en een deel van Baskenland de code oranje gegeven, wat betekent dat alleen gereisd mag worden als dat strikt noodzakelijk is. In de rest van Spanje geldt vanwege veiligheidsrisico's code geel.

Suriname

Van en naar Suriname gaan vanaf 14 maart geen burgervluchten meer. Het is niet bekend tot wanneer deze maatregel duurt.

Tsjechië

In Tsjechië is de noodtoestand afgekondigd, wat betekent dat het vliegverkeer van en naar het land beperkt is en dat er alleen nog gereisd mag worden als dat strikt noodzakelijk is.

Turkije

De Turkse autoriteiten staan vanaf 14 maart geen vliegverkeer met Nederland meer toe. Dat geldt ook voor Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Denemarken, Oostenrijk, Zweden en België.

Verenigde Staten

De Verenigde Staten weigeren sinds vrijdag 13 maart dertig dagen mensen het land binnen te laten die eerder deze maand in een Schengenland waren. Daar valt ook Nederland onder.

Vietnam

In heel Vietnam geldt vanaf 15 maart om 12.00 uur dat reizigers uit Schengenlanden, waaronder dus Nederland, voor een periode van dertig dagen niet meer worden toegelaten.

Zuid-Korea

Sinds 13 maart geldt een door Nederland ingesteld vliegverbod vanuit Zuid-Korea. Vanaf 15 maart vliegt een aantal luchtvaartmaatschappijen niet of minder naar Zuid-Korea.

