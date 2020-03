De Federatie Medisch Specialisten (FMS), een koepelorganisatie die circa 22.000 specialisten en instellingen in Nederland vertegenwoordigt, roept in een persbericht op tot sluiting van alle scholen in Nederland vanwege het coronavirus. Ook roept de organisatie alle Nederlanders op om sociale contacten te vermijden.

Volgens de FMS is er nog te weinig bewijs dat kinderen het coronavirus niet kunnen overdragen. Dat zei de organisatie zaterdagochtend tijdens een webinar met duizend artsen over de zorg aan patiënten met het COVID-19-virus. "Naar aanleiding van dit webinar vragen wij aan de politiek of er inderdaad voldoende onderbouwing is voor het besluit om de scholen open te houden", zegt KNO-arts en federatievoorzitter Paul van Benthem.

De FMS vindt dat het zekere voor het onzekere moet worden genomen en dat alle scholen daarom zouden moeten sluiten.

Tijdens een persconferentie donderdag over de nieuwe maatregelen die worden getroffen vanwege de verspreiding van het virus meldde premier Mark Rutte dat scholen nog niet hun deuren hoeven te sluiten. Volgens de minister-president zouden de maatschappelijke gevolgen van zo'n besluit te groot zijn, omdat ouders mogelijk moeten werken in belangrijke sectoren zoals de zorg. Ook zouden er nog weinig kinderen besmet zijn met het virus en zou de kans heel klein zijn dat kinderen elkaar besmetten.

De FMS twijfelt daaraan. "Wij vragen de politiek: doe het maximale wat nodig is. Wij willen onze dokters en alle zorgverleners veilig houden, ook in de thuissituatie. Is er voldoende onderbouwing van het besluit dat de kinderen niet veel bijdragen aan de transmissie van het virus?", staat in de verklaring.

Sociaal contact vermijden

De federatie roept alle Nederlanders daarnaast op om niet naar feestjes te gaan en sociaal contact zo veel mogelijk te vermijden. "Dit moeten we echt doen als we samen de stijging van het aantal besmettingen tot stilstand willen brengen", zegt Van Benthem.

Ook roept de voorzitter op tot meer hulp aan ziekenhuizen, zoals bij de verstrekking van beschermingsmateriaal voor zorgpersoneel en patiënten. Volgens Van Benthem bleek er tijdens de webinar daarnaast ook een grote behoefte aan het onderling delen van kennis en informatie tussen artsen.

