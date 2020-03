Reisorganisatie Corendon heeft zaterdag besloten al haar reizen en cruises te annuleren die vanaf zondag 15 maart tot en met woensdag 31 maart zouden vertrekken.

Klanten van Corendon die worden geraakt door dit besluit worden vandaag nog per e-mail geïnformeerd. Over reizen die na 31 maart vertrekken wordt later een besluit genomen.

Corendon-CEO Steven van der Heijden zegt in een verklaring: "Verschillende landen hebben in de afgelopen dagen besloten om hun grenzen geheel of gedeeltelijk te sluiten. Dit betekent dat wij onze vakanties naar die bestemmingen niet meer kunnen uitvoeren. Naar alle waarschijnlijkheid gaan in de komende dagen nog meer landen beperkingen opleggen aan reizigers. Daarnaast vrezen wij dat we onze klanten op de vakantiebestemming op dit moment niet de vakantie kunnen bieden die ze mogen verwachten, als gevolg van de beperkingen die overheden ter plaatse opleggen of in de komende periode kunnen opleggen."



Mensen die momenteel met Corendon op vakantie zijn, vliegen vooralsnog op hun normale retourdatum terug. Klanten van wie de reis wordt geannuleerd, krijgen tegoed voor de betalingen die ze al hebben gedaan. Daarmee kan op een later moment een nieuwe vakantie worden geboekt.

Corendon verzoekt klanten om niet telefonisch contact op te nemen over annuleringen, vanwege 'extreme drukte' bij de klantenservice van het bedrijf.