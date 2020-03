Doordat veel vluchten zijn geannuleerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken, is het zaterdag erg rustig op Schiphol, meldt een woordvoerder van de luchthaven aan NU.nl.

De start van het inreisverbod naar de VS heeft voor zover bekend niet tot incidenten geleid.

In de nacht van woensdag op donderdag kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat er vanaf zaterdag dertig dagen lang een inreisverbod geldt voor personenverkeer van Europa naar de VS. Op die manier wil de president de verspreiding van het COVID-19-virus tegengaan.

Sinds donderdag hebben ook veel andere landen besloten hun grenzen te sluiten voor vliegverkeer. Ook Nederland staat vluchten van en naar risicogebieden, zoals Italië, tijdelijk niet toe.

Volgens een woordvoerder van Schiphol leiden de annuleringen tot nu toe nog niet tot lange rijen op de luchthaven met passagiers die gestrand zijn. Door het lagere aantal vluchten is het juist rustiger op de luchthaven dan normaal.

Klanten bellen met vragen

Wel heeft het telefonisch contactcentrum het druk met klanten die willen weten of hun vluchten nog doorgaan en of ze kunnen omboeken. Ook een woordvoerder van vliegmaatschappij KLM zegt er tot nu toe geen meldingen van grote incidenten zijn binnengekomen. De meeste mensen die dit weekend naar de VS zouden vliegen zijn hier volgens de luchtvaartmaatschappij van op de hoogte.

Hoeveel vluchten er precies niet doorgaan zaterdag moet nog in kaart worden gebracht, maar volgens de woordvoerder is de schatting dat er tussen de twintig en dertig procent minder vluchten gaan dan op een normale zaterdag.