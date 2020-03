De Japanse premier Shinzo Abe is ervan overtuigd dat de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio gewoon doorgaan. Hij denkt niet dat het coronavirus een bedreiging vormt voor het grootste sportevenement ter wereld.

"We zullen de verspreiding van het virus te boven komen en zullen de Spelen zonder problemen en zoals gepland organiseren", zei Abe zaterdag tijdens een toespraak in Tokio.

De premier liet verder weten dat er nauw wordt samengewerkt met het internationaal olympisch comité (IOC) en dat de uiteindelijke beslissing over het al dan niet doorgaan van de Spelen bij die organisatie ligt.

Abe belde vrijdag met de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd dat de organisatie moet overwegen de Spelen met een jaar uit te stellen. "Maar we hebben het niet over uitstel of afgelasting van de Spelen gehad", aldus de Japanse premier.

Woensdag benadrukte voorzitter Yoshiro Mori van het olympische organisatiecomité al dat er geen plannen zijn om de Spelen in Tokio uit te stellen. Vrijdag werd de olympische fakkeltocht door Griekenland echter afgebroken.

Het COVID-19-virus zorgt wereldwijd voor grote problemen. In de sport zijn evenementen inmiddels massaal verplaatst of afgelast. De Spelen van Tokio beginnen op 24 juli en duren tot en met 9 augustus.

