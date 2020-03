Wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum en de Universiteit Utrecht claimen een antistof te hebben gevonden die het coronavirus COVID-19 kan remmen. Het kan echter nog maanden duren voordat het antilichaam in een eventueel medicijn op de markt komt.

Antilichamen of antistoffen zijn eiwitten die mensen aanmaken als reactie op lichaamsvreemde stoffen zoals onder meer virussen en bacteriën. In dit geval zou de gevonden antistof uiteindelijk kunnen gaan helpen om mensen minder ziek te maken.

De gevonden antistof was eerder al in staat geweest om SARS te blokkeren, maar omdat dat virus ingedamd werd, verdween het antilichaam in de ijskast. De onderzoekers hebben nu ontdekt dat het antilichaam ook reageert met het COVID-19-virus.

Onderzoeksleider Berend-Jan Bosch van de UU wil echter geen valse verwachtingen wekken. "Het is een eerste veelbelovende stap, maar het is nog veel te vroeg om te speculeren over de eventuele werkzaamheid bij mensen", zegt hij.

Zo moeten andere wetenschappers de publicatie over de antistof eerst nog goedkeuren. Vervolgens moeten allerlei tests worden gedaan, waaronder op mensen. Pas daarna kan er in theorie een medicijn op de markt komen.

'Het is niet zo dat we morgen al mensen kunnen behandelen'

Hoofd virologie Marion Koopmans bij het Erasmus MC spreekt van een "mooie bevinding", maar zegt ook dat er nog de nodige "haken en ogen" aan de ontdekking zitten. "Het is niet zo dat we morgen al mensen kunnen behandelen. In dat stadium zitten we nog niet. Het is een fundamenteel laboratoriumonderzoek, maar kun je het ook in voldoende grote hoeveelheden produceren? Het traject kan nog maanden duren."

Bovendien is een dergelijk medicijn iets anders dan een vaccin, dat bestaat uit allerlei antistoffen en een patiënt immuniteit geeft. "Het gaat nu om één antistof en in mijn ogen is één antistof géén antistof, het beste is om een mix ervan te hebben", zegt Koopmans.

Mochten er uiteindelijk een medicijn te produceren zijn, rijst volgens haar de vraag wie het medicijn gaat krijgen. "Je kunt het aan ziekenhuispatiënten geven, maar het liefst krijgen zij het al eerder. Daarvoor moet je wel veel meer medicijnen hebben."

De vraag is of dat gaat lukken. Voorlopig ligt de antistof nog in de ijskast op de tiende verdieping van het Erasmus MC.