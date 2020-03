Formule 1-directeur Ross Brawn is optimistisch over de rest van het seizoen. De eerste vier races zijn geschrapt vanwege het coronavirus, maar de Brit denkt dat het alsnog een mooi jaar kan worden.

"Misschien benutten we de mogelijkheid om de races van begin dit jaar naar een later moment te verplaatsen. Als we de zomerstop in augustus opschorten, creëren we ruimte voor een aantal races", zegt Brawn zaterdag in een interview met Sky Sports.

"Ik denk dat we in de rest van het jaar alsnog een prima kalender in elkaar kunnen draaien. Het zal er anders uit gaan zien, maar er blijven nog genoeg mooie races over. Het zal waarschijnlijk net zo vermakelijk zijn als normaal."

Vanwege het COVID-19-virus werd een streep gezet door de Grands Prix van Australië, Bahrein en Vietnam. Eerder werd al besloten om China, waar de vierde race van 2020 zou worden gehouden, links te laten liggen.

271 Video 'Ook GP Nederland op zeer losse schroeven door coronavirus'

'Denk aan minimaal zeventien of achttien races'

Nederland is nu het eerstvolgende land op de Formule 1-kalender, al is het zeer aannemelijk dat ook op het verbouwde circuit van Zandvoort niet geracet zal worden. Desondanks ziet Brawn de toekomst positief in.

"Ik ben behoorlijk optimistisch en denk dat we een seizoen van minimaal zeventien of achttien races kunnen houden, al hangt het ervan af wanneer we kunnen beginnen", aldus de directeur.

De start van het Formule 1-seizoen zou dit weekend in Australië zijn, maar autosportbond FIA en de Formule 1 besloten vrijdag - enkele uren voor de start van de eerste vrije training - alsnog om alles af te blazen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.