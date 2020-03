De uitbraak van het coronavirus heeft in Nederland inmiddels 12 levens geëist, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zaterdag. Het dodental liep sinds vrijdag op met 2. Het aantal bevestigde besmettingen nam met 155 toe en ligt nu op 959. In totaal zijn 136 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Er zijn zaterdag minder positieve testen gemeld dan op vrijdag het geval was. Het RIVM verklaart dat mede met het nieuwe testbeleid: mensen met milde klachten worden niet meer getest, maar dienen thuis te blijven en daar uit te zieken.

Het is nog te vroeg om de effecten van de regeringsoproep om sociale contacten te verminderen, die donderdag werd gedaan, terug te zien in de cijfers, aldus het RIVM.

Veruit de meeste patiënten komen nog altijd uit de provincie Noord-Brabant, al is ook het aantal besmette personen in de overige provincies inmiddels behoorlijk opgelopen.

Totale aantal besmettingen ligt hoger

Het totale aantal besmettingen in Nederland is hoger dan het RIVM meldt. De organisatie maakt alleen alle bevestigde gevallen bekend, en niet iedereen wordt nog getest. Coronapatiënten kunnen het virus ook met zich meedragen zonder dat ze klachten hebben, waardoor het virus bij sommigen onopgemerkt zal blijven.

Het COVID-19-virus leidt in de Nederlandse ziekenhuizen tot steeds meer maatregelen. Zo worden in zeker achttien ziekenhuizen niet-acute operaties uitgesteld om te kunnen inspelen op het stijgende aantal coronapatiënten.

Scholen blijven vooralsnog open

In tegenstelling tot in veel andere Europese landen blijven alle scholen in Nederland in ieder geval tot en met 31 maart open, al mogen onderwijsinstellingen bij een gebrek aan personeel vanwege ziekmeldingen uiteindelijk zelf beslissen wat ze doen. "Scholen worden niet aan het onmogelijke gehouden", zei minister Arie Slob van Onderwijs daar vrijdag over.

Het kabinet heeft inmiddels wél ingegrepen bij de luchtvaart. Vluchten vanuit risicolanden als China, Iran, Italië en Zuid-Korea zijn inmiddels geschrapt. Voor Nederlanders die al in die gebieden zijn, wordt gekeken hoe ze kunnen worden teruggehaald. Ook steeds meer andere vakantieplekken zijn inmiddels op slot.

85 Video Premier Rutte: 'Hamsteren is niet nodig en niet sociaal'

