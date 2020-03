Nederlanders moeten, naast de opgelegde overheidsmaatregelen, ook zelf nadenken over wat ze verder kunnen doen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Daar hoort óók vrijwillige 'sociale onthouding' bij, vinden het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en viroloog Marion Koopmans.

In Noord-Brabant is 'sociale onthouding' sinds deze week een overheidsmaatregel, maar in de andere provincies (nog) niet. Toch kan het afzeggen van afspraken ook daar wel degelijk helpen om het virus niet verder te verspreiden.

"Het RIVM geeft allerlei adviezen, maar mensen moeten daar zelf een praktische invulling aan geven", zegt Harald Wychgel van het RIVM zaterdag in gesprek met NU.nl.

Hij doelt op bijvoorbeeld bezoeken aan café en restaurants, maar ook aan vrienden. "Daar horen individuele afwegingen bij, zoals: wat kan ik zelf doen om de verspreiding te voorkomen? Zeker als je klachten hebt, is het verstandig om thuis te blijven."

'Hoor nog te vaak: ach, moet dat nou allemaal?'

Koopmans, hoofd virologie aan het Erasmus MC, sluit zich hierbij aan. Als het gaat om verjaardagsfeestjes en etentjes moeten mensen "serieus nadenken of ze dat nu nog wel moeten doen".

Volgens haar moeten mensen niet meer nonchalant doen over het coronavirus. "In mijn omgeving hoor ik nog te vaak 'ach, moet dat nou allemaal?', en dan zeg ik: 'ja, doe dat nou!' Als we met heel veel mensen meedoen, kunnen we voorkomen dat we in het Italiëscenario terechtkomen."

Ook de mentaliteit dat het "maar een snifje" is en dat mensen "gewoon" naar hun werk gaan, kan nu even niet, vindt Koopmans.

Voorbeelden van hoe het ook kan

De viroloog zegt overigens al mooie voorbeelden te zien van hoe de maatschappij omgaat met de maatregelen. Zoals NS-conducteurs, die reizigers hebben gevraagd hun ov-kaart zelf tegen de ov-scanner aan te houden, en supermarkten die klanten hebben opgeroepen om zo veel mogelijk te pinnen, zodat caissières minder contant geld hoeven aan te pakken.

In Nederland gelden sinds donderdag nieuwe maatregelen om verdere verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen. Zo adviseert het RIVM mensen om thuis te blijven bij keelpijn, hoesten, niezen, of koorts.

Bijeenkomsten met meer dan honderd mensen zijn afgelast. Ook zijn Nederlanders opgeroepen zo veel mogelijk thuis te werken. Scholen blijven in principe open, maar mogen hun eigen afweging maken.

