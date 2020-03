Het aantal nieuwe gevallen van het coronavirus dat vanuit het buitenland China is binnengekomen, overtrof vrijdag voor het eerst het aantal infecties dat binnen China zelf is overdragen, melden de Chinese gezondheidsautoriteiten zaterdag.

China meldt zaterdag elf nieuwe besmettingen, tegenover slechts acht gevallen een dag eerder. Van die elf patiënten liepen er echter maar vier het virus in China zelf op: in de provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak.

De andere zeven patiënten waren allemaal buitenlandse reizigers, die positief testten in onder meer Sjanghai en Peking. Volgens de autoriteiten gaat het om personen uit Italië, de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië.

De cijfers onderstrepen dat China, waar de uitbraak in december begon, nu te maken krijgt met een nieuwe vorm van bedreiging; namelijk van mogelijk besmette reizigers uit het buitenland. Het land zelf zegt het virus onder controle te hebben. In Hubei en in de regio Wuhan neemt het aantal nieuwe besmettingen al dagenlang af.

In totaal zijn de afgelopen maanden ruim 80.800 mensen in China besmet geraakt met het coronavirus. Bijna 3.200 mensen overleden in die periode aan COVID-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Wereldwijd zijn meer dan 138.000 mensen besmet geraakt en staat het dodental op ruim vijfduizend.

De gezondheidsorganisatie WHO meldde vrijdag dat Europa nu het epicentrum van de virusuitbraak is. Italië is met ruim zeventienduizend infecties en ruim twaalfhonderd doden het hardst geraakt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.