Google ontkent dat het werkt aan een website met informatie over het coronavirus. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vrijdag de noodtoestand af en vertelde dat een Google-website Amerikaanse burgers zou vertellen of zij zich kunnen laten testen en waar dat zou kunnen.

In een verklaring op Twitter laat Google weten dat zijn zusterbedrijf Verily wel aan een website werkt, maar dat die in eerste instantie op het noorden van de staat Californië gericht is. Op een later moment zou de website ook in andere gebieden van de VS beschikbaar moeten worden.

Een woordvoerder van Verily zegt tegen techwebsite The Verge dat het tot Trumps aankondiging eigenlijk niet de bedoeling was dat de website openbaar zou zijn voor het grote publiek. In plaats daarvan zou de site bedoeld zijn voor medisch personeel.

Nu Trump de aankondiging heeft gedaan dat de website openbaar is, maakt Verily de website toch voor iedereen beschikbaar. Dat moet binnen enkele dagen gebeuren.

Volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC zijn op dit moment in 46 staten en in het district Washington D.C. besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Volgens cijfers van vrijdag zijn 1.629 personen besmet geraakt en zijn 41 mensen aan de gevolgen daarvan overleden, maar de werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger.

