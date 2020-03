Aruba, Bonaire en Curaçao hebben vluchten uit onder meer Europa voor de rest van maart geschrapt, om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook bekende Oostenrijkse skipistes, zoals die in Tirol, zijn gesloten. Daarmee zijn veel populaire vakantieplekken voorlopig niet toegankelijk.

Aruba meldde vrijdagavond de eerste twee besmettingen met het COVID-19-virus op het eiland. Daarop besloten de autoriteiten om alle publieke activiteiten te staken en scholen te sluiten.

Voor cruisereizigers gelden momenteel strenge controles als zij Aruba aandoen. Bonaire is nog strenger: daar geldt een aanmeerverbod voor cruiseschepen.

De Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath maakte vrijdag tijdens een persconferentie bekend dat alle vluchten naar Nederland en andere plekken in Europa worden opgeschort. KLM en TUI verzorgen normaliter zo'n twintig vluchten per week tussen het eiland en Nederland.

Oostenrijkse skipistes vanaf zondag dicht

In Oostenrijk gaan vanwege het coronavirus vanaf zondag populaire skigebieden dicht. Toeristische accommodaties sluiten een dag later, zodat toeristen de gebieden op een enigszins rustige manier kunnen verlaten. De pistes zullen voor zeker twee weken gesloten blijven.

De maatregelen volgden nadat duidelijk werd dat 35 van de 55 recentste coronabesmettingen naar het skioord Ischgl te herleiden zijn. De bron van de besmetting zou een barman in die gemeente in de deelstaat Tirol zijn.

Uit voorzorg zijn ook ziekenhuizen in Tirol dichtgegaan voor bezoekers, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook voert het land strenge controles uit op de grenzen met Italië, Zwitserland en Liechtenstein.

Vanaf maandag sluiten winkels, restaurants en bars in Oostenrijk de deuren. Apotheken en supermarkten blijven wel open. Ook de scholen in het land gaan dicht. Evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd mensen zijn net als in Nederland verboden.

In Oostenrijk zijn tot nu toe ruim vijfhonderd COVID-19-besmettingen gemeld.

