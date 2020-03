De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag de noodtoestand afgeroepen vanwege de verspreiding van het coronavirus. Daarmee komt er 50 miljard dollar (45 miljard euro) vrij voor afzonderlijke staten en regionale overheden om het virus te bestrijden.

Tijdens een toespraak in de tuin voor het Witte Huis zei Trump dat hij "de volledige kracht van de federale overheid" vrijmaakt. Hij roept elke staat op om medische crisiscentra op te zetten. "Wij zullen het gevaar van het virus overwinnen", aldus Trump.

Het is bijzonder dat Trump deze maatregel neemt, want tot voor kort was de president van mening dat het wel losliep met de verspreiding van het coronavirus.

Het door Democraten gedomineerde Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt vrijdag over een pakket van noodmaatregelen om de uitbraak van het coronavirus te lijf te gaan. De economische maatregelen houden in dat de testen voor het coronavirus gratis zijn en dat getroffen personen twee weken betaald verlof mogen nemen. Het is nog niet duidelijk of ook de Republikeinen zullen instemmen met de plannen.

Personenverkeer vanuit Europa stilgelegd

Donderdag kondigde Trump aan dat al het personenverkeer vanuit heel Europa vanaf vrijdag middernacht voor dertig dagen zal worden stilgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het inreisverbod geldt voor alle mensen die veertien dagen voor hun geplande vertrek naar de Verenigde Staten in de landen zijn geweest die onder het Europese Schengenverdrag vallen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor Amerikaanse burgers, mits ze vooraf gescreend worden op het virus.

Tot op heden heeft het virus aan 41 Amerikanen het leven gekost. Minstens 1.000 mensen zijn besmet, maar dat aantal zal nog veel hoger liggen doordat er een tekort is aan testkits.

