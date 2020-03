Meerdere landen hebben vrijdag hun grenzen gesloten om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Onder meer Denemarken, Tsjechië en Polen gaan op slot voor buitenlandse reizigers.

Meerdere landen kondigden de reisbeperkingen vrijdag aan om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan.

Tsjechië besloot de grenzen met Duitsland en Oostenrijk te sluiten. Reizigers vanuit in totaal vijftien landen met veel besmettingen wordt de toegang tot het land helemaal ontzegd. Inwoners van Tsjechië mogen het land nog wel betreden. Het grootste luchtvaartbedrijf van het land, Smartwings, heeft vanaf maandag al zijn vluchten geschrapt.

Denemarken sluit vanaf zaterdag een maand lang alle grenzen. Alleen mensen met een goede reden mogen het land nog in, zoals mensen die in Denemarken wonen of werken. Ook goederentransport wordt voorlopig nog wel toegestaan.

In Denemarken zijn reeds sinds donderdag alle scholen en universiteiten dicht. Grote delen van het land waren daarnaast al op slot.

Ook andere landen (deels) op slot

Ook meerdere andere landen kondigden vandaag aan hun grenzen te sluiten. Polen, Oekraïne, Pakistan en Suriname gaan allemaal op slot voor buitenlandse reizigers.

Polen laat geen mensen meer toe die niet de Poolse nationaliteit hebben. Daarnaast moeten inwoners die terugkeren uit het buitenland veertien dagen in quarantaine. Ook winkelcentra, sommige winkels, restaurants, bars en casino's moeten hun deuren voorlopig sluiten.

In Oekraïne overleed vrijdag voor het eerst iemand aan de gevolgen van het virus. Kort daarna werden de grenzen gesloten voor buitenlanders. Ook schrapt Oekraïne vanaf dinsdag alle passagiersvluchten. Naast de overleden persoon zijn er nog twee andere besmettingen bekend in het land.

In Suriname werd vrijdag de eerste besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het zou gaan om een persoon die vanuit Nederland naar Suriname is gereisd. In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het luchtruim boven Suriname gesloten als gevolg van de reisbeperking.

Ook Pakistan laat nog maar een beperkt aantal internationale vluchten toe. Daarnaast worden alle grenzen en scholen voor een periode van vijftien dagen gesloten. Slowakije heeft de grenzen nog niet officieel gesloten. Wel heeft het land alle internationale vliegvelden op slot gedaan. Daarnaast worden mensen aan de grens gecontroleerd.