Nederlandse ziekenhuizen richten zich op acute zorg om het stijgende aantal coronapatiënten bij te kunnen benen. Zo worden niet-noodzakelijke operaties uitgesteld om een dreigend tekort aan beschermende middelen, zoals mondkapjes, op te vangen.

Dat zegt Wouter van der Horst, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tegen NU.nl. "Het is vechten tegen een onzichtbare vijand."

Zo stellen de achttien ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland de niet-acute operaties uit om veel bedden en handen te creëren, zegt een woordvoerder van het regionale zorgnetwerk tegen Het Parool. Ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch worden operaties afgezegd zodat het personeel zich kan richten op het verzorgen van mensen die besmet zijn met het coronavirus.

"De ziekenhuizen richten zich zo meer in op acute zorg", ziet Van der Horst.

Dreigend tekort aan beschermende middelen

Ziekenhuizen in Brabant kampen met een dreigend tekort aan beschermende middelen, zoals mondkapjes. Het uitstellen van niet-noodzakelijke operaties moet zorgen dat de voorraad niet te snel afneemt. "Als je in de huidige situatie blijft doorbehandelen op de normale wijze, dan raak je door je beschermende middelen heen", vertelt Van der Horst. "In Brabant is het echt heel krap aan het worden."

Achter de schermen wordt er volgens de woordvoerder volop gewerkt aan oplossingen. Een daarvan is het overbrengen van beschermende middelen uit gebieden waar de uitbraak klein is naar gebieden waar de voorraad bijna op is.

IC raakt nog niet 'propvol', maar er worden wel voorbereidingen getroffen

Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) zei vrijdag tegen het AD dat de afdelingen voor de ernstig zieke patiënten over twee weken 'mogelijk' vol liggen.

Een mogelijk scenario, benadruk de woordvoerder van de NVIC. "We zien dat er aan alle kanten plannen worden gemaakt om meer bedden te creëren. Als je kijkt naar wat er in Italië is gebeurd, dan is het heel belangrijk om goede voorbereidingen te treffen."

Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid stelde donderdag dat er twintig coronapatiënten zijn opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen. Van der Horst: "Er zijn 250 bedden gereserveerd, en dat kan worden opgeschaald naar 1100."

Hoewel Van der Horst nog niet de indruk heeft dat de IC "propvol" begint te raken, weet hij wel dat de ziekenhuizen hierop anticiperen. Zo bereiden sommige ziekenhuizen zich voor op cohort-verpleging: er wordt een grote ruimte beschikbaar gesteld waar veel patiënten tegelijkertijd opgenomen kunnen worden. "Die komen dan gezamenlijk in isolatie."

Met de maatregelen moeten situaties zoals in Italië worden voorkomen, legt Van der Horst uit. "Daar gingen alle patiënten naar het ziekenhuis, waar ze familie op bezoek kregen. Deze verspreidden vervolgens het virus weer buiten het ziekenhuis. Hoewel thuisisolatie de voorkeur heeft, treffen Nederlandse ziekenhuizen wel voorbereidingen om veel patiënten op te kunnen vangen."

