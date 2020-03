Premier Mark Rutte roept alle Nederlanders op om te stoppen met het massaal inslaan van boodschappen en medicijnen. "Stop met hamsteren", was de dringende boodschap die de premier vrijdag deed na afloop van de ministerraad.

Rutte benadrukte dat het niet nodig is om meer boodschappen te kopen dan gebruikelijk. “Er zijn genoeg producten in onze winkels.”

De premier vraagt Nederlanders rekening te houden met mensen die in de zorg, bij de politie of in het onderwijs werken, en die vanavond voor lege schappen staan. "Stop ermee."

Supermarkten lieten eerder op de dag weten dat er sinds het aankondigen van de nieuwe maatregelen donderdag het drukker dan normaal is in de supermarkten.

Een woordvoerder van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) liet weten dat weliswaar fors meer inkopen worden gedaan er voldoende producten zijn. Ook de supermarkten roepen op: “Je hoeft niet te hamsteren.”

'Heb oog voor onze mensen die het moeilijk hebben'

Rutte sprak zijn waardering uit voor de manier waarop er gehoor wordt gegeven aan de oproep van het kabinet om onder meer zoveel mogelijk thuis te werken en reizen met het openbaar vervoer te minderen.

Voor de mensen die nog niet doordrongen zijn van de ernst van het virus, wil de premier nogmaals benadrukken dat de nieuwe maatregelen voor iedereen gelden. Dus ook voor mensen die niet in de risicogroepen.

"Denk ook eens aan anderen. Denk aan de mensen die zich wel zorgen maken; onze ouderen en mensen met een verminderde weerstand", zei Rutte. "Heb oog voor de mensen die het moeilijk hebben."

Kabinet schrapt vluchten uit risicolanden

Het kabinet kondigde eerder op de dag aan vluchten uit risicolanden China, Italië, Iran en Zuid-Korea te weren.

Inkomende passagiersvluchten vanuit de aangegeven landen worden vanaf vrijdag 18.00 uur geweerd. De maatregel geldt tot 27 maart en kan verlengd worden. De lijst met risicolanden kan per dag veranderen.

Voor Nederlanders die zich momenteel in de risicogebieden bevinden geldt dat het kabinet momenteel onderzoekt hoe zij kunnen worden teruggehaald.

