Er gaat in Nederland minder openbaar vervoer rijden, meldt branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland (OV-NL) vrijdag. Meerdere ov-bedrijven gaan hun dienstregeling aanpassen vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.

De eerste aangepaste dienstregelingen gaan vanaf maandag in. Daarna volgen er mogelijk meer. Eerder besloot de NS al om minder treinen te laten rijden tijdens de spits.

Pedro Peters, voorzitter van OV-NL, vertelt aan NU.nl dat de vervoerders de nieuwe dienstregelingen zelf met hun reizigers zullen communiceren. De bedrijven kijken per regio, dag en moment wat voor dienstregeling geschikt is. Onder meer HTM, Qbuzz, RET en GVB willen wijzigingen aanbrengen.

"We doen ons best om zo goed mogelijk het openbaar vervoer te verzorgen", zegt Peters. "Dit voelt heel onnatuurlijk. Je wil zo goed mogelijk voor je werknemers zorgen, maar als ov-sector wil en moet je rijden."

Veel ziektemeldingen en minder reizigers

De voorzitter benadrukt dat er donderdag geen specifieke maatregelen voor het openbaar vervoer zijn aangekondigd door het kabinet. "Maar de maatregelen die zijn aangekondigd, hebben wel indirecte gevolgen."

Iedereen met een verkoudheid of koorts- of hoestklachten krijgt het verzoek thuis te blijven. De ov-bedrijven hebben daardoor te maken met flink meer ziektemeldingen. "Bij sommige vervoerders is het prima, maar bij sommige bedrijven is het ziekteverzuim zo hoog dat er nauwelijks personeel is."

Dat de dienstregelingen worden aangepast, komt ook doordat er minder reizigers zijn. Mensen werden donderdag opgeroepen indien mogelijk vanuit huis te werken. Ook wordt op hogescholen en universiteiten tijdelijk niet fysiek lesgegeven.

Door alle maatregelen was het vrijdagochtend volgens Peters "opvallend rustig" op de stations en in het openbaar vervoer, vooral in Amsterdam. Daar vervoerden de bussen en trams zo'n 50 procent minder reizigers dan normaal. Streekvervoerders meldden 'slechts' een uitval van 10 procent.

Extra maatregelen in bussen

In de bussen worden extra maatregelen genomen om de inzittenden te beschermen. Reizigers moeten voortaan achterin instappen, omdat ze op deze manier zo min mogelijk contact hebben met de chauffeur.

De branche nam donderdag al maatregelen om het handcontact met ov-medewerkers te beperken. Zo nemen controleurs bijvoorbeeld geen ov-chipkaarten meer aan en wordt reizigers opgeroepen bij loketten te pinnen.

De nieuwe besluiten zijn vrijdag genomen na een overleg tussen de ov-bedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De branche zal de komende periode zeker drie keer per week bijeenkomen om de maatregelen te bespreken.

