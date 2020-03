Het kabinet besloot donderdag tot ingrijpende maatregelen voor heel Nederland die verdere verspreiding van het coronavirus moeten beteugelen. Waarom volgen die maatregelen nu, terwijl Nederlanders elkaar drie dagen eerder alleen de hand niet meer mocht schudden en goed op hun hygiëne moesten letten?

"Dit is een probleem van ons allen", sprak premier Mark Rutte toentertijd. De coronaviruscrisis zou allen bedwongen worden als iedereen diverse hygiënemaatregelen zou opvolgen, bijvoorbeeld het niezen in je elleboog. Alleen Brabanders moesten één week zoveel mogelijk thuiswerken en zich proberen te onthouden van sociaal contact.

De belangrijkste ontwikkeling in de laatste drie dagen gaat over de herkomst van het virus, legde RIVM-baas Jaap van Dissel in een persconferentie. De gezondheidsinstantie kan normaliter exact de herkomst van het virus herkennen en zien of een persoon bijvoorbeeld in Italië of Duitsland is besmet.

Bij een cluster Zuid-Limburgse patiënten bleek bijvoorbeeld dat hun besmetting uit Duitsland afkomstig was. Een cluster in Brabant zorgde echter voor de nodige kopzorgen bij het RIVM. Het virus bleek niet van één plek afkomstig, maar van meerdere plaatsen.

Dat alarmeerde het RIVM. "De verspreiding bleek verder dan wij op grond van huidige ziektegevallen konden aannemen", legde Van Dissel uit.

Druk op het zorgstelsel neemt toe

Daarnaast blijven er patiënten opduiken bij wie de herkomst van de besmetting moeilijk vastgesteld kan worden. Woensdagavond was dat het geval bij personen Rotterdam en Amsterdam. Dat bleek voor het Outbreak Management Team (OMT) voldoende om op nieuwe maatregelen aan te sturen.

De GGD's blijken namelijk ook te weinig tijd en mankracht te hebben om nieuwe infecties en de herkomst te onderzoeken. Het RIVM signaleerde sowieso dat de druk op het gezondheidsstelsel toeneemt. "Ziekenhuizen in Brabant en de intensivecareafdelingen elders in het land lopen vol en hebben moeite met de werkdruk", aldus Van Dissel.

Het RIVM nam verder nog het advies van de wereldgezondheidsorganisatie mee in de beslissing. De WHO kondigde woensdag aan dat er sprake is van een coronavirus-pandemie, wat betekent dat het virus zich over de hele wereld heeft verspreidt. "Dat heeft voor een open land als Nederland gevolgen, zoals wij ook zagen met alle besmettingen die in Duitsland zijn opgelopen", vertelt Van Dissel.

Situatie kantelt mogelijk: Nederland verliest grip op indamfase

Alle genoemde redenen zorgen ervoor dat de positie van Nederland ten opzichte van het virus 'mogelijk kantelt'. Volgens het RIVM heeft de organisatie niet meer de grip op het indammen van het virus en breekt een nieuwe fase aan: de mitigatie- of matigingsfase. Daarin staat niet meer het tegenhouden, maar het vertragen van de verspreiding centraal.

Om die fase succesvol te maken zijn nieuwe maatregelen noodzakelijk, zo oordelen het RIVM en het kabinet. Daarom zijn Nederlanders opgeroepen om thuis te blijven bij verkoudheid-, koorts- of hoestklachten en moet men sociaal contact vermijden. De huisarts hoeft pas gebeld te worden als de klachten verergeren.

