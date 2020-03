Het kabinet schrapt vluchten uit gebieden die zwaar getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. Dat werd vrijdag bekend na afloop van de ministerraad. Het gaat om risicolanden als China, Iran, Italië en Zuid-Korea.

Inkomende passagiersvluchten vanuit de aangegeven landen worden vanaf vrijdag 18.00 uur geweerd.

"Vluchten die voor die tijd zijn opgestegen mogen nog wel landen in Nederland", lichtte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) toe. "Maar na 18.00 uur mogen er vanuit die landen geen vliegtuigen meer opstijgen die hier willen landen." De maatregel geldt voor de komende twee weken.

De lijst met risicolanden kan per dag veranderen. "Voorlopig blijft het bij China, Iran, Italië en Zuid-Korea, maar op basis van adviezen van de experts kunnen daar iedere dag landen aan toegevoegd worden of eraf gaan."

Voor Nederlanders die zich momenteel in de risicogebieden bevinden geldt dat het kabinet momenteel onderzoekt hoe zij kunnen worden teruggehaald. "We moeten eerst kijken in hoeverre de maatregel Nederlanders in het buitenland in de problemen brengt." Voor Nederlanders die in Italië zitten, raadt de minister aan om zelf alternatieve vervoersmiddelen te zoeken om naar Nederland te reizen.

Kamer wilde eerder actie

Experts adviseerden het kabinet donderdag al te onderzoeken om vluchten uit gebieden waar een COVID19-uitbraak plaatsvindt te schrappen "om zo import van patiënten te voorkomen". Tot verbazing van een deel van de Kamer behoorde dat besluit niet tot het nieuwe maatregelenpakket dat het kabinet donderdag aankondigde.

Volgens premier Mark Rutte kon er donderdag nog niet direct tot actie worden overgegaan, omdat eerst nog goed moest worden nagegaan of Nederland met een vliegverbod ook de import van belangrijke goederen, als medicijnen, zou tegenhouden.

