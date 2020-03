Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen is bang dat het coronavirus zich verspreidt in Griekse vluchtelingenkampen. Zondag bleek dat een bewoner van het Griekse eiland Lesbos, waar meerdere vluchtelingenkampen staan, besmet is geraakt met het COVID-19-virus.

Artsen zonder Grenzen maakt zich vooral zorgen om het vluchtelingenkamp Moria. Hier wonen op het moment meer dan twintigduizend migranten.

Omdat er in Moria eigenlijk ruimte is voor drieduizend personen, is er een groot gebrek aan sanitaire voorzieningen en een beperkte medische zorg. "Alle virussen en bacteriën voelen zich thuis in een dergelijke omgeving", zegt arts Marit van Lenthe van de hulporganisatie. "Als wij die mensen geen fatsoenlijke leef- en woonomstandigheden bieden, gaat het mis."

Volgens Artsen zonder Grenzen is het onmogelijk om het coronavirus in een vluchtelingenkamp als Moria in te dammen en ligt er geen noodplan klaar. Daarom roept de organisatie de autoriteiten op om zo snel mogelijk maatregelen te treffen, zoals infectiepreventie en gezondheidsvoorlichting.

Vorige week besloot Artsen zonder Grenzen nog haar activiteiten op het Griekse eiland Lesbos te staken omdat de situaties voor hulpverleners er niet veilig is. Het personeel van Artsen zonder Grenzen kreeg te maken met intimidatie omdat een aantal bewoners van het eiland boos zijn over het plan van de Griekse regering om nieuwe vluchtelingenkampen te bouwen.

206 Video Douchen tussen de uitwerpselen: Vluchtelingencrisis op Lesbos

EU biedt vluchtelingen 2.000 euro om Lesbos te verlaten

Donderdag maakte de Europese Unie bekend vluchtelingen op de Griekse eilanden een vergoeding van 2.000 euro te bieden als ze vrijwillig vertrekken naar hun thuisland. Op deze manier wil de EU de "totaal onacceptabele" leefomstandigheden in de kampen verbeteren.

De regeling is bedoeld voor migranten die voor 1 januari 2020 aan land kwamen op een Grieks eiland voor de Turkse kust. Het gaat voornamelijk om migranten op Samos, Lesbos en Chios.

EU-commissaris Ylva Johansson (Migratie) zei donderdag dat het besluit in samenspraak met de Griekse regering is genomen. Migranten die de vergoeding willen ontvangen, moeten zich binnen een maand melden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.