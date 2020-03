Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is iedereen in Nederland gevraagd om, als dat mogelijk is, thuis te werken. Daarnaast kunnen bijeenkomsten waar meer dan honderd mensen tegelijk zijn niet doorgaan. Maar waarom kunnen scholen dan wel openblijven?

Het antwoord op deze vraag is tweeledig, legde premier Mark Rutte donderdagmiddag uit.

Allereerst vormen scholen geen groot besmettingsgevaar als het om het COVID-19-virus gaat. "We zien dat op scholen weinig besmettingen zijn", aldus Rutte. "Jongeren zijn niet de groep met de hoogste risico's en de omgeving op scholen is minder internationaal."

Jaap van Dissel, baas van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), voegde daaraan toe dat kinderen met gezondheidsklachten thuis worden gehouden, als ouders van leerlingen het advies van de overheid goed opvolgen. "Dat betekent dat we ervan uit moeten gaan dat op scholen geen kinderen met klachten komen."

Normaal gesproken vormen zich op scholen ook geen groepen van honderd personen die tegelijk in dezelfde ruimte zijn, aangezien klassen kleiner zijn. Daarom worden er vooralsnog geen maatregelen opgelegd aan basisscholen, middelbare scholen en mbo's.

In collegezalen van hbo-instellingen en universiteiten kunnen die grote groepen zich wel verzamelen. Rutte deed daarom het verzoek om colleges online aan te bieden, zodat studenten die thuis kunnen volgen.

Gevolgen 'heel groot' als kinderen thuiszitten

Het tweede deel van het antwoord op de vraag waarom scholen openblijven, is dat het belangrijk is dat niet alle kinderen thuis komen te zitten, om verdere ontwrichting van de maatschappij te voorkomen.

"De maatschappelijke gevolgen zouden heel groot zijn als ouders thuis moeten blijven omdat kinderen ook noodgedwongen thuis zouden zitten", vertelde Rutte. "Veel van die ouders werken op plekken waar we ze verschrikkelijk hard nodig hebben, zoals ziekenhuizen, de GGD, de politie en de brandweer."

'Verschil met andere landen verklaarbaar'

Rutte sluit zijn ogen ook niet voor andere Europese landen die er wél voor hebben gekozen om scholen te sluiten, maar volgens hem zijn de maatregelen van die landen het gevolg van "de fase waarin de crisis zich bevindt" en de verschillende gezondheidsstelsels in die landen. "Dat er verschillen zijn, is op zichzelf alleen daarom al verklaarbaar."

Volgens de minister-president is overwogen om schoolleiders zelf te laten beslissen over het sluiten van hun school, maar is dat niet gedaan vanwege "de enorme impact". "Ik weet niet hoe het juridisch zit, maar wij willen het niet."

