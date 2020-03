Organisator RCS Sport heeft de Giro d'Italia uitgesteld. De Italiaanse wielerkoers zou begin mei starten in Hongarije, maar de overheid van het Oost-Europese land heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het coronavirus.

"Vanwege de noodtoestand heeft het organisatiecomité in Hongarije laten weten dat de Giro-start niet op de geplande datum gehouden kan worden", schrijft RCS Sport vrijdag in een verklaring. "Alle partijen zijn het erover eens dat we met elkaar gaan samenwerken om een latere datum te vinden voor een start in Hongarije."

De nieuwe datum voor de Ronde van Italië wordt niet eerder dan 3 april bekendgemaakt, na overleg met de Italiaanse overheid.

De 103e editie van de Ronde van Italië zou op zaterdag 9 mei van start gaan met een tijdrit van 8,6 kilometer door het centrum van Boedapest. Daarna zouden er nog relatief vlakke ritten volgen van Boedapest naar Györ en van Székesfehérvár naar Nagykanizsa.

Italië is flink getroffen door virus

De Hongaarse regering van premier Viktor Orbán kondigde woensdag de noodtoestand af, in de hoop de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Er mogen onder meer geen grote evenementen worden georganiseerd.

Italië zelf is van alle Europese landen het hardst getroffen door het COVID-19-virus. De Italiaanse regering besloot maandag om alle sportevenementen tot 3 april te schrappen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.