Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Nederland is opgelopen tot tien, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag. Sinds donderdag overleden vijf personen en werden 190 nieuwe besmettingen vastgesteld, waarmee het totaal aantal coronapatiënten opliep tot 804.

Volgens het RIVM zijn alle nieuwe overleden personen ouderen die ook andere medische problemen hadden. In totaal zijn 115 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Bijna een kwart van alle coronapatiënten is werkzaam in de zorg.

Veruit de meeste patiënten verblijven in de provincie Noord-Brabant (minstens 273). Ook Utrecht, Zuid-Holland, Limburg en Gelderland behandelen tientallen besmette inwoners.

Binnen Nederland ligt het aantal besmettingen hoger dan het RIVM meldt. De organisatie meldt alleen het aantal bevestigde gevallen, maar niet iedere besmette persoon krijgt klachten waardoor het virus bij sommige mensen onopgemerkt blijft.

Daarnaast gaat de gezondheidsdienst er ook vanuit dat huisgenoten van patiënten besmet zijn geraakt, als zij klachten ervaren. Zij worden echter niet meer getest om de schaarse testcapaciteit voor andere doeleinden in te zetten.

Het kabinet hoopt de komende dagen het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen te zien dalen. De maatregelen in Noord-Brabant, waar inwoners is gevraagd om sociale onthouding en thuiswerken waar mogelijk, zijn donderdag uitgebreid naar de rest van Nederland.

Overigens wil het RIVM ook graag melden hoeveel mensen genezen zijn van het coronavirus. Maar aangezien het niet verplicht is om dit te melden, valt dit lastig in kaart te brengen. Desondanks heeft het RIVM laten weten te proberen deze cijfers bij elkaar te krijgen.

Wereldwijd bijna 130.000 besmettingen

Volgens het John Hopkins Institute zijn tot en met vrijdagmiddag ten minste 130.000 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Ruim 4.700 personen overleden aan COVID-19, tegenover bijna 70.000 personen die genezen zijn verklaard.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO spreekt sinds woensdag van een pandemie, een epidemie op wereldwijde schaal. Aanvankelijk was er volgens de WHO sprake van een internationale gezondheidscrisis. Bij een pandemie verspreidt de ziekte zich op grotere schaal, op verschillende continenten.

China, Italië, Iran en Zuid-Korea zijn het hardst getroffen door het virus en zijn daarom door het RIVM bestempeld als risicogebieden.

