De Raad voor de rechtspraak laat vrijdag weten dat de kans groot is dat er de komende tijd rechtszaken worden uitgesteld vanwege het coronavirus. Toch blijft het het streven om zittingen zo goed als mogelijk door te laten gaan.

Het is een gevolg van de nieuwe maatregelen die donderdag werden aangekondigd door het kabinet. Ook medewerkers van de rechtspraak zullen tot 31 maart zoveel mogelijk thuiswerken.

Daarnaast worden alle groepsbezoeken aan rechtbanken geannuleerd en worden mensen met klachten gelinkt aan het COVID-19-virus, zoals hoesten of verkoudheid, verzocht niet naar gerechtsgebouwen te komen.

Als het gaat om mensen die zelf betrokken zijn bij een rechtszaak, zoals verdachten, advocaten, officieren van justitie of slachtoffers, wordt hen gevraagd telefonisch contact op te nemen met het betreffende gerecht.

Wat dit in de praktijk gaat betekenen is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de Raad voor de rechtspraak laat aan NU.nl weten dat dit een advies is en dat de uitvoering hiervan bij de rechtbanken komt te liggen. Die zijn op dit moment bezig in kaart te brengen wat de gevolgen zijn.

Gevolgen zaak Gökmen T. en MH17-proces onbekend

Het aantal aanwezigen in zittingszalen zal in ieder geval beperkt worden tot honderd. De rechtbank Midden-Nederland zegt nog niet te weten of dit gevolgen heeft voor de uitspraak in de zaak van de Utrechtse tramaanslag. Tegen Gökmen T. is een levenslange gevangenisstraf geëist en de rechtbank doet op 20 maart uitspraak.

Een woordvoerder van de rechtbank van Den Haag laat weten uiterlijk 18 maart met een beslissing te komen wat de gevolgen zijn voor het MH17-proces. Op 23 maart staat in deze zaak een zitting gepland.

Een van de opties die de Raad voor de rechtspraak voorstelt, is het volgen van de zitting via een videoverbinding. Een andere noodoplossing is het verplaatsen van een rechtszaak naar een andere locatie.

