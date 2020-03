De UEFA heeft vrijdag besloten om de achtstefinaleduels in de Champions League en de Europa League van volgende week uit te stellen vanwege de uitbraak van het coronavirus.

In de Champions League was er al een streep door de returnwedstrijden Juventus-Olympique Lyon en Manchester City-Real Madrid gezet en nu gaan dus ook FC Barcelona-Napoli en Bayern München-Chelsea niet door.

In de Europa League worden Bayer Leverkusen-Rangers, Getafe-Internazionale, Shakhtar Donetsk-VfL Wolfsburg, Wolverhampton Wanderers-Olympiacos, AS Roma-Sevilla, FC Basel-Eintracht Frankfurt, FC Kopenhagen-Istanbul Basaksehir en Manchester United-LASK uitgesteld.

Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijden worden ingehaald. Door de beslissing om de achtstefinaleduels van volgende week te schrappen, wordt logischerwijs de loting voor de kwartfinales op vrijdag 20 maart ook uitgesteld.

De UEFA kondigde donderdag al aan met nationale bonden, clubs, competities en de spelersvakbond in gesprek te gaan over de gevolgen van het coronavirus. In het topoverleg, dat dinsdag gehouden wordt via een videoconferentie, zal er gesproken worden over de nationale en Europese competities en het EK van komende zomer.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.