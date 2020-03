Na dagen worstelen met de realiteit van het coronavirus, is de Australische Grand Prix vrijdag uiteindelijk afgelast. Een reportage vanuit Melbourne over hoe de Formule 1 met een gok down under ging en het deksel hard op de neus kreeg.

"Niet met noppen op het kunstgras", schreeuwt een Australiër naar Formule 1-journalisten in voetbaltenue en een telefoon aan hun oor. Het is donderdagavond rond 22.15 uur in Melbourne.

Het team van McLaren heeft zich net teruggetrokken uit de race, omdat een monteur positief is getest op het COVID-19 virus. Het nieuws komt terwijl een groepje volgers zoals bij elke Grand Prix op het punt staat om laat in de avond een potje te voetballen. De Britse journalisten tegen de andere landen. Bij elke Grand Prix gebeurt het, ideaal na een dag berichten tikken op het circuit.

Maar voor de eerste bal rolt, belt iedereen halsoverkop met zijn redactie aan de andere kant van de wereld. Nu McLaren niet meedoet, gelasten ze de Grand Prix wel snel af, is dan nog de gedachte.

40 Video Formule 1-fans laten zich horen na afgelasten GP Australië

Melbourne drijft op grote evenementen

De maandag ervoor zijn we met twijfels in het vliegtuig gestapt. De organisatie van de Grand Prix heeft net op de radio geroepen dat "de Grand Prix in Melbourne hoe dan ook doorgaat, mét publiek op de tribunes".

Het is vooral de vraag of Formule 1-personeel uit Italië wel mag afreizen naar Melbourne. Maar Ferrari, AlphaTauri en Pirelli krijgen al hun personeel op de plaats van bestemming, voor Australië woensdagavond een inreisverbod instelt vanuit het zwaar getroffen land. Het lijkt er bijna op of er op het belangrijke Formule 1-volk is gewacht.

Melbourne is een stad die drijft op grote evenementen, dus het is niet gek dat er alles aan wordt gedaan om de Grand Prix gewoon door te laten gaan. Ook de Formule 1 en de FIA gaan hier vrolijk in mee. Op sociale media wordt nauwelijks aandacht besteed aan het coronavirus, duidelijke richtlijnen zijn er eigenlijk niet.

"Ik wil voortaan alle mediasessies wel zo doen", grapt Alexander Albon donderdag, zittend achter een tafeltje. Door een lint wordt de pers op afstand gehouden, terwijl de teamgenoot van Max Verstappen vooruitblikt op de race.

De Limburger schuift later zelf ook aan. Verstappen knikt bevestigend als we hem vragen of er onder de coureurs nog is gesproken over voorzorgsmaatregelen. "Daarom doen we onder meer dit", antwoordt hij in een microfoon, omdat de journalisten op 2 meter hem anders niet goed verstaan. In de pitbox achter Verstappen wordt zijn Honda-motor luidt brullend voorbereid op het weekend.

Max Verstappen hield afstand van journalisten. (Foto: Pro Shots)

Debat tussen Hamilton en Vettel

De toon verandert als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel later aanschuiven bij de grote persconferentie. Eerst voert de interviewer van de Formule 1 nog een niets-aan-de-hand-show op. Maar zodra een journalist een vraag over het coronavirus stelt, gaat Hamilton er met gestrekt been in.

"Ik ben erg verrast dat we hier zijn, en ook wel geschokt dat we hier met zijn allen zitten", stelt de regerend wereldkampioen onomwonden. Hij verwijst naar het inreisverbod in de VS en het schrappen van NBA, "maar de Formule 1 gaat gewoon door".

Er ontstaat een debat met Vettel, die het prima vindt om het lot van de Grand Prix in handen van de experts te leggen. Hamilton denkt duidelijk dat de race geschrapt moet worden. Naast hem zit thuisfavoriet Daniel Ricciardo. De olijke Australiër ziet alle krantenkoppen met zijn naam al voor zich en houdt zich nadrukkelijk op de vlakte.

Op dat moment is al duidelijk dat het teamlid van McLaren wordt getest op COVID-19, net als een paar monteurs van Haas. Het is voor Hamilton klip en klaar dat er druk is om de race door te laten gaan. "Die tests duren vijf dagen begreep ik", knipoogt hij. "Wat toevallig." De Brit voegt er aan toe dat hij wel weet waarom de GP niet zomaar wordt geschrapt wordt: "Cash is king", zegt de zesvoudig wereldkampioen lachend.

Lewis Hamilton nam het voortouw bij het persmoment. (Foto: Pro Shots)

Lange nacht met politiek spel

Donderdagavond op het voetbalveld wordt inderdaad duidelijk dat het om geld draait. Voor alle aanwezige journalisten staat vast dat de race wordt geschrapt en dat dat nieuws snel gaat komen. We laten het voetballen voor wat het is en pakken snel een taxi terug naar het hotel.

Net als veel andere journalisten wil ook ondergetekende zijn vliegticket terug alvast een paar dagen vervroegen. De vrees om nog dagen of weken in Australië vast te zitten is bij iedereen aanwezig. Maar de definitieve no race blijft uit. Er volgt nog een lange nacht met een politiek spel.

Ondertussen hebben de teams zich verzameld in een hotel in het centrum van Melbourne, waar lang wordt gediscussieerd. Er staan miljoenen op het spel en het is de vraag wie die moet betalen. De FIA kan de stekker uit het evenement trekken, net als de eigenaren Liberty Media. Dan is er nog de organisatie van de Grand Prix zelf en uiteraard de lokale overheden die kunnen ingrijpen.

De lichten blijven op rood in Melbourne. (Foto: Pro Shots)

Meeste teams willen niet racen

Pas vrijdagochtend komt er duidelijkheid, hoewel ook dat weer in stapjes gaat. "We hebben niet langer het gevoel dat we de veiligheid van ons personeel kunnen garanderen", schrijft Mercedes in een statement. Het team leidt een groep van renstallen die niet willen racen, waaronder ook Ferrari. Sebastian Vettel is zelfs al op het vliegtuig naar huis gestapt, net als Kimi Räikkönen.

Alleen Red Bull en AlphaTauri willen nog doorgaan, terwijl de andere teams hun spullen al inpakken. Niet veel later, slechts 2 uur en 52 minuten voor de eerste vrije training, volgt de officiële bevestiging: de race gaat niet door.

Voor de poorten van het circuit hebben zich dan al duizenden fans verzameld. Ze staan vol verwachting in de rij, maar het is voor niets.

Het trieste tafereel staat symbool van de Grand Prix van Australië: de Formule 1 nam de gok dat het wel probleemloos naar de andere kant van de wereld kon vliegen om te racen. Na dagen worstelen en de kop in het zand steken kwam de onvermijdelijke conclusie: gegokt en verloren.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.