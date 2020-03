De organisatie van Parijs-Nice heeft vrijdag besloten om de laatste rit te schrappen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dat betekent dat de Franse rittenkoers zaterdag in plaats van zondag eindigt.

Het besluit komt enkele uren nadat Bahrain McLaren zich terugtrok uit Parijs-Nice. De wielerploeg vindt het niet meer verantwoord om de Franse rittenkoers voort te zetten vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus.

Door de beslissing van de organisatie eindigt Parijs-Nice zaterdag met een bergetappe van Nice naar Valdeblore La Colmiane over 166,5 kilometer. De zesde en voorlaatste etappe begint vrijdag om 12.15 uur, maar Bahrain McLaren zal daar dus niet meer aan beginnen.

Tot de ploeg behoort onder anderen Dylan Teuns, die na de vijfde rit de zesde plek in het algemeen klassement bezette. De Belg had een achterstand van één minuut en negen seconden op klassementsleider Maximilian Schachmann. Zijn ploeggenoot Iván García Cortina bij Bahrain McLaren won de derde rit.

BORA-hansgrohe vervolgt de koers wel, ook al is een staflid van de wielerploeg preventief in quarantaine geplaatst vanwege symptomen die aan het coronavirus gelinkt kunnen worden. De lokale autoriteiten concludeerden na onderzoek dat het teamlid niet besmet is, maar BORA besloot de medewerker toch in quarantaine te plaatsen.

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus zorgde er eerder al voor dat Tejay van Garderen besloot Parijs-Nice te verlaten. De 31-jarige Amerikaan was bang dat hij zijn land niet meer binnen zou komen vanwege het inreisverbod dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.