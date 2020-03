Na de afgelasting van de Grand Prix van Australië is het onduidelijk wanneer het Formule 1-seizoen wel kan beginnen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner verwacht dat de race in Bahrein van volgende week zondag ook niet doorgaat.

"Het is redelijk onvermijdelijk dat de GP van Bahrein ook wordt afgelast", zegt Horner vrijdag tegen Motorsport.com. "Het moet nog bevestigd worden, maar het lijkt me lastig voor teams om af te reizen naar Bahrein."

De FIA en de Formule 1 besloten vrijdag na lang overleg om vanwege het coronavirus een streep te zetten door de openingsrace in Melbourne van dit weekend. McLaren had zich toen al teruggetrokken, omdat een teamlid positief is getest op het COVID-19-virus.

De GP van Bahrein staat gepland om volgend weekend zonder publiek afgewerkt te worden, maar de Formule 1-teams lijken momenteel weinig trek te hebben om de wereld over te reizen.

"Er zullen gesprekken komen over uitstel van de start van het seizoen", aldus Horner. "De Formule 1 zal er van alle kanten naar kijken en heeft meer informatie dan ik, maar uitstel lijkt onvermijdelijk."

Brawn: 'Nog nooit zo'n situatie meegemaakt'

Formule 1-directeur Ross Brawn erkent ook dat het onduidelijk is wanneer de koningsklasse van de autosport van start kan gaan.

De Grand Prix van China, die voor 19 april op de kalender stond, is al uitgesteld, terwijl er een groot vraagteken staat achter de eerste GP van Vietnam (5 april). De Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort is op 3 mei de eerste Europese race.

"Ik denk dat niemand ooit zo'n situatie heeft meegemaakt", zegt Brawn op de site van de Formule 1 over de gevolgen van het coronavirus. "We moeten realistisch zijn over wanneer we het seizoen kunnen starten. We hebben plannen om het seizoen weer opnieuw op te bouwen en de uitgestelde races zoveel mogelijk in te halen. Daar werken we nu aan."

