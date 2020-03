Facebook heeft in het nieuwsoverzicht van alle Nederlandse gebruikers een melding over het nieuwe coronavirus geplaatst, maakt het bedrijf vrijdag bekend. Het bericht verwijst naar de website van de Rijksoverheid met informatie over de situatie rond het virus.

Om verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, heeft premier Mark Rutte donderdag maatregelen aangekondigd. Evenementen waar meer dan honderd personen samenkomen, worden afgelast. Ook worden mensen opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Wie symptomen vertoont, moet contact met anderen helemaal vermijden.

"Als het om de gezondheid gaat, wil iedereen het beste voor zichzelf en zijn of haar familie. Bekijk de nieuwste informatie van de Nederlandse Rijksoverheid om de verspreiding van het COVID-19-virus te helpen voorkomen", schrijft Facebook in de melding aan zijn gebruikers.

Twitter nam eerder al maatregelen om gebruikers te wijzen op betrouwbare informatie. Gebruikers die op het sociale medium zoeken op het coronavirus, worden gewezen op het Twitter-account en de website van het RIVM.

