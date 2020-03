Max Verstappen heeft begrip voor de beslissing om de Grand Prix van Australië af te gelasten. De eerste race van het Formule 1-seizoen gaat niet door vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

"We keken allemaal uit naar de start van het nieuwe seizoen, dus natuurlijk ben ik teleurgesteld. Maar we begrijpen ook allemaal dat dit uiteindelijk de juiste beslissing is", schrijft Verstappen vrijdag op Twitter. "Het spijt me voor de supporters en iedereen die bij de Grand Prix betrokken was. Blijf veilig."

De Grand Prix van Australië leek ondanks de uitbraak van het COVID-19-virus gewoon door te gaan, totdat donderdag een teamlid van McLaren positief was getest op het virus. Het team van Carlos Sainz en Lando Norris besloot zich daarop terug te trekken.

Zelfs daarna waren er nog geruchten dat het raceweekend in Melbourne gewoon zou doorgaan, maar vlak voor de start van de eerste vrije training maakte de Formule 1 alsnog bekend dat de eerste Grand Prix van het seizoen geannuleerd is.

Hamilton: 'Dit is de juiste beslissing'

Ook Lewis Hamilton staat volledig achter de keuze om de GP in Australië af te gelasten. De regerend wereldkampioen van Mercedes liet donderdag op de persconferentie weten dat hij geschokt was dat de teams überhaupt allemaal in Melbourne waren.

"Dit is de juiste beslissing. Niemand wil dit, iedereen wil gewoon racen, maar we moeten realistisch zijn en de gezondheid op de eerste plaats zetten. Het is een serieuze zaak en dat is de realiteit. We moeten alle maatregelen nemen die nodig zijn om zoveel mogelijk mensen te helpen", aldus Hamilton op Twitter.

Formule 1-directeur Ross Brawn hield tot het laatste moment hoop dat de Grand Prix zou kunnen doorgaan. "We wilden een beetje verlichting brengen in moeilijke tijden. Toen bleek dat er een team niet kon racen door het coronavirus, wisten we dat er een probleem was."

Door de afgelasting van de Grand Prix in Australië is de Grand Prix van Bahrein op 22 maart vooralsnog de eerste race op de kalender, maar die race wordt hoe dan ook zonder publiek afgewerkt.

