Het kabinet is volgens premier Mark Rutte niet te laat begonnen met het nemen van ingrijpende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Rutte bestreed donderdag in het Kamerdebat over de kabinetsaanpak de kritiek dat het kabinet achter de feiten aanloopt.

"Wat wij steeds doen, is op basis van analyses en adviezen van de experts maatregelen nemen", zei de minister-president. Volgens Rutte is er nu sprake van een kantelpunt en sprak de hoop uit dat iedereen in Nederland doordrongen is van de ernst van het virus.

De Tweede Kamer debatteert donderdagavond met de premier, minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over de nieuwe maatregelen.

Zo moet er zoveel mogelijk worden thuisgewerkt en moet iedereen met griep-, koorts- of hoestklachten thuisblijven. Sociale contacten moeten zoveel mogelijk vermeden worden en evenementen met meer dan honderd mensen worden afgelast. De premier kondigde aan ook zo snel mogelijk vluchten uit risicogebieden als Iran en Italië te verbieden.

Tweede Kamer wil weten waarom scholen niet dichtgaan

Hoewel de Kamer de nieuwe maatregelen steunt, vragen verschillende fracties zich af of het kabinet voldoende doet en of er niet eerder hard ingegrepen had moeten worden. Met name het besluit om de scholen niet te sluiten, riep bij de Kamer veel vragen op.

Volgens PVV-leider Geert Wilders komen de maatregelen te laat en doet het kabinet te weinig. "Er is tijd verspild. Die laksheid neem ik het kabinet kwalijk." Hij riep het kabinet dringend op om de scholen per direct te sluiten. "U speelt met mensenlevens." Ook GroenLinks, SP en D66 zijn kritisch.

Volgens premier Rutte kunnen de scholen niet alleen openblijven, omdat de besmettingsrisico's klein zijn, maar ook omdat dit zou betekenen dat ouders thuis moeten blijven. Ouders die volgens Rutte hard nodig zijn om de zorg, de politie en brandweer draaiende te houden.

Maar volgens Klaver is er onvoldoende oog voor de gezondheid van de docenten. "Het onderwijs is geen kinderopvang", zei Klaver. Hij wijst erop dat de docenten wel vatbaar zijn voor het coronavirus. "Zij kunnen wel ziek worden." Bovendien moeten zij niet alleen doceren, maar ook zelf zorgen voor hygiëne in de klas. Hij wil dat het kabinet direct toezegt dat de scholen extra schoonmakers krijgen.

Rob Jetten (D66) wil dat het kabinet voor in ieder geval Noord-Brabant wel overgaat tot het sluiten van de scholen.

'Experts adviseren: doe het niet'

Hoewel Rutte de kritiek begrijpt, ziet hij op dit moment geen reden om het beleid aan te passen. "Wij kijken wat de scholen nodig hebben", zei Rutte. Tegelijkertijd verwijst hij naar de adviezen van de experts. "We proberen de brand te blussen met alle instrumenten die we hebben. Alle deskundigen adviseren ons: doe het niet."

SP-Kamerlid Maarten Hijink vroeg de premier om opheldering. Hij wil weten hoe het advies precies tot stand is gekomen. Hij verwees naar andere landen waar de scholen wel dichtgaan. België kondigde donderdagavond aan dat zij de scholen wel sluiten. Daar wordt er gezorgd voor opvang voor de kinderen met ouders die werken in de zorg.

"Waarom wijkt onze aanpak zo af van de aanpak andere landen?", wilde Hijink weten.

Maar dat overzicht en een antwoord op de vraag waarom het Nederlandse besluit afwijkt van andere landen wil Rutte niet geven. "Daar heb ik geen tijd voor."

