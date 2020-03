Edwin van der Sar heeft er alle begrip voor dat er in de rest van de maand niet wordt gevoetbald in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. De algemeen directeur van koploper Ajax hoopt dat het coronavirus snel onder controle is.

"We moeten met zijn allen onze schouders eronder zetten om te proberen dit zoveel mogelijk in te perken. Dit komt uit de medische hoek, dus we moeten de richtlijnen van het RIVM en de regering volgen", zegt Van der Sar op de site van Ajax.

"We verwachtten eigenlijk al dat het zo zou gaan. Woensdag spraken we met de KNVB en leek alles nog door te gaan, maar na de uitspraken van Mark Rutte was het vandaag duidelijk. We beperken onze activiteiten op zowel kantoor als op het veld."

Premier Rutte en minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport lieten donderdag op een persconferentie weten dat alle sportevenementen met meer dan honderd mensen tot en met 31 maart zijn afgelast.

Van der Sar beseft dat het besluit invloed zal hebben op onder meer de trainingen bij Ajax. De directeur had al contact met trainer Erik ten Hag. "Hij gaat zijn programma aanpassen. Drie weken zonder wedstrijd vereist een iets andere opbouw."

De opschorting van het Eredivisie-programma betekent onder meer dat Feyenoord-Ajax op een andere datum zal moeten worden gespeeld. Er zijn nog acht speelrondes te gaan in de Eredivisie, al spelen Ajax, AZ, Feyenoord en FC Utrecht nog negen wedstrijden.

