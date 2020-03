De NS laat vanaf vrijdag minder treinen in de spits rijden. Omdat premier Mark Rutte donderdag alle Nederlanders heeft opgeroepen om vanwege de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk thuis te werken, verwacht de NS minder drukte dan normaal.

Volgens een woordvoerder zag de NS de afgelopen week in Noord-Brabant dat er tijdens de spits minder passagiers zijn dan voor de uitbraak van het COVID-19-virus in Nederland.

Tijdens die uren rijden er normaal extra treinen vanwege de drukte. "Die drukte loopt nu terug", aldus de woordvoerder tegen NU.nl. Om deze reden vervallen op enkele trajecten de extra treinen.

Donderdagmiddag kondigde premier Rutte tijdens een persconferentie maatregelen aan voor het hele land om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Rutte riep mensen onder meer op om zoveel mogelijk thuis te werken. Hierdoor verwacht de NS dat de treinen leger zullen zijn.

200 Video Zo veranderen de coronamaatregelen het sociale leven in Nederland

'Het gaat om enkele tientallen treinen'

De NS begrijpt dat mensen kritiek hebben op de beslissing, omdat ze bang zijn dat het juist drukker zal zijn als er minder treinen rijden. De woordvoerder benadrukt dat dit niet het geval zal zijn. "Het gaat om enkele tientallen treinen", zegt hij.

Daarnaast zegt de NS ook rekening te willen houden met hun personeel. Het bedrijf is erop bedacht dat ook zij besmet kunnen raken en wil het personeel kunnen inzetten op de treinen waar dit het hardst nodig is. De NS verwacht dat het in de spitstreinen niet drukker zal zijn dan normaal.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.