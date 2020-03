De Algemene Onderwijsbond (AOb) begrijpt het als schoolbesturen en onderwijspersoneel besluiten sommige scholen toch te sluiten vanwege het coronavirus, stelt AOb-voorzitter Eugenie Stolk in een donderdag verschenen persverklaring.

Premier Mark Rutte kondigde donderdagmiddag nieuwe maatregelen aan voor heel Nederland om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan.

De premier zei onder meer dat scholen voorlopig niet dicht hoeven. Volgens Rutte zijn de maatschappelijke gevolgen te groot als leerlingen thuisblijven, omdat veel ouders dan ook thuis moeten blijven. "Die werken bij de politie, de brandweer, de GGD", benadrukte de minister-president.

Daarnaast zijn er volgens Rutte nog weinig besmettingen op scholen gemeld, waardoor een sluiting van de scholen weinig zou bijdragen aan het bestrijden van het virus.

200 Video Zo veranderen de coronamaatregelen het sociale leven in Nederland

'De school is geen opvangplek'

Toch begrijpt de AOb het als scholen de deuren willen sluiten. "De school is geen opvangplek", zegt Stolk. De bond vindt dat scholen goed onderwijs moeten kunnen geven en dat leerkrachten en scholen niet in een onmogelijke positie mogen worden gebracht. De afgelopen weken gingen meerdere scholen in Noord-Brabant al dicht.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) kondigde donderdag op een persconferentie aan dat evenementen met meer dan honderd personen afgelast worden. "Ook op scholen komen grote groepen mensen samen", benadrukt de AOb.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.