Premier Mark Rutte kondigde donderdag strenge maatregelen aan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het nieuws over het virus houdt ook kinderen bezig: ze vangen nieuws op en stellen vragen aan leerkrachten, ouders en leeftijdsgenoten. Hoe kun je goed met kinderen over de uitbraak praten zonder angst te zaaien? Of moet je het nieuws juist bij ze weghouden? Twee experts geven advies.

Henrike van Gelder is hoofdredacteur van jeugdmedia Kidsweek en 7Days en ziet dat het onderwerp binnen haar doelgroep allesbehalve onopgemerkt blijft. Ze vindt de rol van de media in deze periode erg belangrijk. "Het is ook onder kinderen het gesprek van de dag en je merkt gewoon dat er veel angst is bij kinderen."

Het onderwerp is volgens Van Gelder dan ook niet te vermijden. "Het nieuws weghouden bij kinderen kan gewoon niet. Je kunt het daarom ook niet vermijden op school. Ze horen er toch wel over en daarom moet je het bespreken", aldus Van Gelder.

Leg geen nadruk op harde cijfers

Haar redactie vindt het vooral belangrijk om kinderen niet bang te maken en focust in de berichtgeving niet op statistieken, maar geeft duiding. Van Gelder: "We proberen kinderen uit te leggen hoe het zit, dat kinderen relatief weinig ziek worden. Maar ook dat ze zelf veel kunnen doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals goed de handen wassen. Ook leggen we uit waarom dit coronanieuws zo groot nieuws is, bijvoorbeeld omdat de impact op de samenleving zo groot kan zijn."

De journalisten interviewen daarnaast kinderen die zelf in quarantaine of thuisisolatie zitten of zaten. "Dan komt het dichtbij. Ook zoiets kan angsten van kinderen wegnemen, bijvoorbeeld als ze horen dat een kind vrij weinig griepklachten heeft gehad."

Van Gelder vindt dat leerkrachten ook een belangrijke taak hebben als het gaat om informatievoorziening rond het nieuwe coronavirus. "Op scholen wordt veel nieuws geconsumeerd. Leraren hebben al een enorm takenpakket, dus ik kan me goed voorstellen dat het soms veel is. Maar wat niet wenselijk is, is als ze in de kramp schieten en besluiten het er even niet over te hebben, zoals bij terroristische aanslagen", aldus Van Gelder.

Inventariseer de kennis en angst van kinderen

Elianne Zijlstra, universitair docent orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, deelt deze visie. "Dat je het onderwerp absoluut niet moet negeren, is een belangrijke boodschap aan ouders."

Zijlstra raadt ouders aan te inventariseren hoezeer het onderwerp bij hun kinderen leeft. "Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe angstig een kind voor het virus is. Dan kun je vervolgens die angst een beetje wegnemen door het over de feiten te hebben en onjuiste beweringen te ontkrachten."

Ontkracht nepnieuws

Ook is het volgens Zijlstra belangrijk om onjuiste berichten ontkrachten. "Kinderen hebben vaak allemaal een mobiele telefoon en kunnen dus alles opzoeken. Ze zien dus ook veel nepnieuws, bijvoorbeeld dat het virus zou zijn ontstaan nadat iemand een vleermuis had gegeten."

De basisscholen in Nederland blijven vooralsnog open, zo maakte premier Mark Rutte donderdagmiddag bekend op een persconferentie. Onder meer omdat kinderen "niet de groep met de hoogste risico's zijn". Niet iedereen is het met dat besluit eens, maar volgens Zijlstra is het voor ouders en schoolgaande kinderen niet nodig om zich hier druk over te maken. "Het is belangrijk om ook aan kinderen uit te leggen dat experts deze beslissingen zorgvuldig nemen. Zij hebben er verstand van."

