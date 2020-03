Het volgens premier Mark Rutte niet nodig om extra boodschappen, zoals toiletpapier, brood en andere levensmiddelen, in te slaan. Dat zei hij donderdag voorafgaand aan het Kamerdebat over de kabinetsaanpak van het coronavirus.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) merkt dat het in de supermarkten drukker is dan normaal. Er is vooral een run op houdbare producten. Tegelijkertijd zijn er tot nu toe nog in weinig supermarkten lege schappen. Het CBL zegt in nauw contact te staan met de fabrikanten om eventueel extra in te slaan als dat nodig is.

Het kabinet kondigde eerder op de dag een nieuw pakket aan maatregelen aan die een verregaande impact hebben op het dagelijks leven van mensen.

Zo moet er zoveel mogelijk worden thuisgewerkt en moet iedereen met griep-, koorts- of hoestklachten thuisblijven. Sociale contacten moeten zoveel mogelijk vermeden worden en evenementen met meer dan honderd mensen worden afgelast.

'Wij zijn als land ziek'

Het kabinet spreekt van ingrijpende maatregelen. In landen waar eveneens verregaande maatregelen zijn getroffen, is te zien dat mensen producten inslaan. Wat premier Rutte betreft is dat in Nederland dus niet nodig.

Wel omschrijft hij de situatie als zorgelijk. "Wij zijn als land ziek. We zijn een patiënt en proberen heel goed te kijken waar het medicijn moet worden opgevoerd", aldus de minister-president.

De Tweede Kamer debatteert donderdagavond met de premier, minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over de nieuwe maatregelen.

