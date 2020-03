Als gevolg van het coronavirus is inmiddels een streep door een flink aantal sportevenementen op Nederlandse bodem gezet. Een overzicht van de wedstrijden die niet doorgaan.

Atletiek

5 april: Marathon van Rotterdam

Darts

25-26 maart: Premier League-speelrondes in Rotterdam

Handbal

Tot en met 31 maart: Alle competitiewedstrijden (mannen en vrouwen)

29 maart: EK-kwalificatieduel Nederland-Spanje in Rotterdam (vrouwen)

Hockey

Tot en met 31 maart: Alle competitiewedstrijden (mannen en vrouwen)

19 en 22 maart: Pro League-duels Nederland-Nieuw-Zeeland in Rotterdam (vrouwen)

20 en 22 maart: Pro League-duels Nederland-Nieuw-Zeeland in Rotterdam (mannen)

26 en 29 maart: Pro League-duels Nederland-Australië in Den Bosch (vrouwen)

27 en 29 maart: Pro League-duels Nederland-Australië in Den Bosch (mannen)

Paardensport

12-16 maart: Indoor Brabant in Den Bosch

Tennis

17-18 april: Fed Cup-play-off tussen Nederland en China in Den Bosch

Voetbal

Tot en met 31 maart: Alle wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie

26 en 29 maart: Oefeninterlands Oranje met Verenigde Staten en Spanje in Eindhoven en Amsterdam (mannen)

Volleybal

Tot en met 31 maart: Alle competitiewedstrijden (mannen en vrouwen)

Waterpolo

Tot en met 31 maart: Alle competitiewedstrijden (mannen en vrouwen)

22-29 maart: Olympisch kwalificatietoernooi Oranje in Rotterdam (mannen)

Wielrennen

13-15 maart: Ronde van Drenthe (mannen- en vrouwenkoers)

18-22 maart: Olympia's Tour (mannenkoers)

Zwemmen

3-5 april: Swim Cup in Den Haag

9-12 april: Olympisch toernooi en kwalificatietoernooi in Eindhoven

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.