De returns Manchester City-Real Madrid en Juventus-Olympique Lyon van volgende week dinsdag in de achtste finales van de Champions League gaan niet door. De clubs hebben in samenspraak met de UEFA besloten niet te spelen.

De beslissing is mede een gevolg van het nieuws van eerder op donderdag dat de spelers van Real Madrid vijftien dagen in quarantaine zitten, omdat een speler van de gelijknamige basketbalclub besmet is met het coronavirus.

Nog niet eerder werd een Champions League-wedstrijd uit het programma gehaald als gevolg van het COVID-19-virus. Er werden al wel een aantal duels achter gesloten deuren afgewerkt.

Zowel bij Valencia-Atalanta (3-4) als bij Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund (2-0) was geen publiek welkom en datzelfde geldt volgende week voor FC Barcelona-Napoli en Bayern München-Chelsea.

MLS en NHL stilgelegd

De Amerikaanse sport wordt ook hard getroffen door het coronavirus. De hoogste voetbalcompetitie MLS werd de komende dertig dagen stilgelegd en de hoogste ijshockeycompetitie NHL to nader order. Eerder werden in de basketbalcompetitie NBA dezelfde maatregelen genomen.

Naast de MLS en de NHL vinden er voorlopig ook geen wedstrijden plaats in de Portugese voetbalcompetitie Liga NOS. De clubs daar mogen zelfs de komende tijd niet trainen en de spelers worden geacht thuis te blijven.

De MLS, NHL en de Liga NOS volgen het voorbeeld van veel andere competities. De Italiaanse Serie A, de Spaanse La Liga en de Nederlandse Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn eveneens voor de komende weken stopgezet.

Frankfurt twee keer thuis in Europa League

De UEFA bepaalde donderdag opvallend genoeg dat Eintracht Frankfurt twee thuiswedstrijden speelt tegen FC Basel in de achtste finales van de Europa League, omdat al het voetbal is gecanceld in Zwitserland vanwege het coronavirus.

Frankfurt komt deze donderdag voor het eerst (zonder toeschouwers) in actie in eigen huis tegen FC Basel en ook volgende week donderdag, mocht die confrontatie gewoon doorgaan, wordt er aangetreden in de Commerzbank Arena.

In de Europa League werden eerder deze week al twee wedstrijden geschrapt, namelijk Sevilla-AS Roma en Internazionale-Getafe omdat Italië binnen Europa als epicentrum geldt van het coronavirus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.