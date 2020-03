De Champions League-wedstrijden Manchester City-Real Madrid en Juventus-Olympique Lyon van volgende week dinsdag gaan niet door. De clubs hebben in samenspraak met de UEFA besloten niet te spelen.

De beslissing is mede een gevolg van het nieuws van eerder op donderdag dat de spelers van Real Madrid vijftien dagen in quarantaine zitten, omdat een speler van de gelijknamige basketbalclub besmet is met het coronavirus.

Nog niet eerder werd een Champions League-wedstrijd uit het programma gehaald als gevolg van het COVID-19-virus. Er werden al wel een aantal duels achter gesloten deuren afgewerkt.

Zowel bij Valencia-Atalanta (3-4) als bij Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund (2-0) was geen publiek welkom en datzelfde geldt volgende week voor FC Barcelona-Napoli en Bayern München-Chelsea.

Real stond tegen City voor een zware opdracht, want de Spaanse recordhouder had de eerste confrontatie in de achtste finales met 1-2 verloren. Ook Juventus ging tegen Lyon onderuit in de eerste ontmoeting in het tweeluik: 1-0.

MLS ligt komende dertig dagen stil

De Major League Soccer (MLS) besloot later op donderdag dat de Amerikaanse competitie de komende dertig dagen stil ligt vanwege het coronavirus. Dat betekent dat onder anderen Frank de Boer een maand lang niet in actie komt met Atlanta United.

Naast de MLS vinden er tot nader order ook geen wedstrijden plaats in de Portugese Liga NOS. De clubs in die competitie mogen zelfs de komende tijd niet trainen en de spelers worden geacht thuis te blijven.

De MLS en de Liga NOS volgen het voorbeeld van veel andere competities. De Italiaanse Serie A en de Spaanse La Liga werden eerder al tot begin april stopgezet en in de Duitse Bundesliga en Franse Ligue 1 worden veel duels zonder publiek gespeeld.

Daar kwam eerder op donderdag de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie bij. Het kabinet lastte alle sportevenementen waarbij meer dan honderd mensen op afkomen af tot en met 31 maart.

