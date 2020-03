Vanwege de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft premier Mark Rutte donderdagmiddag tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd. Dit zijn de maatregelen, die in ieder tot 31 maart van kracht zijn, op een rij.

Iedereen in Nederland blijft thuis bij verkoudheid-, koorts- of hoestklachten en vermijdt sociaal contact.

Bel pas met de huisarts als klachten verergeren.

Evenementen met meer dan honderd personen worden afgelast. Dit geldt ook voor sportwedstrijden.

Nederlanders worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te gaan werken of de werktijden te spreiden.

Voor zorgmedewerkers geldt: blijf pas thuis van je werk als je klachten en koorts hebt.

Voor zorgmedewerkers geldt ook: reis niet naar het buitenland.

Scholen hoeven op dit moment nog niet te sluiten. De maatschappelijke gevolgen zouden dan te groot zijn, omdat ook ouders dan thuis moeten blijven. Kinderen die verkouden zijn, moeten wel thuis blijven.

Hogescholen en universiteiten wordt geadviseerd hun hoorcolleges zoveel mogelijk online aan te bieden en daar hebben zij gehoor aangegeven. Er zijn geen lessen en tentamens in collegezalen.

Eerder werden inwoners van Noord-Brabant al opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken en ook bij klachten thuis te blijven.

Ook werden eerder al veel sportevenementen en andere grote evenementen in Noord-Brabant afgelast.

Mensen die tot de risicogroepen behoren, worden opgeroepen zo min mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Beperk bezoek aan kwetsbare personen.

De nieuwe maatregelen zijn genomen, omdat patiënten in Noord-Brabant via verschillende bronnen besmet blijken te zijn, meldt Jaap van Dissel van het RIVM.

Ook bij besmette personen in Amsterdam en Rotterdam blijkt de bron van de infectie in sommige gevallen niet duidelijk. Dit duidt erop dat er mogelijk een kanteling is in de situatie, waardoor de autoriteiten geen volledige grip op de situatie hebben.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.