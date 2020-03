De burgemeester van Miami-Dade County heeft donderdag een streep door het prestigieuze tennistoernooi van Miami gezet. Door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen van de Amerikaanse president Donald Trump is het onmogelijk om het evenement door te laten gaan.

Op dit moment zijn er ruim duizend mensen in de Verenigde Staten besmet met het COVID-19-virus. Daarnaast kondigde Trump aan dat al het personenverkeer vanuit heel Europa vanaf vrijdag middernacht voor dertig dagen zal worden stilgelegd, waardoor het voor sommige tennissers onmogelijk is om überhaupt in Miami te komen.

Onlangs werd ook het prestigieuze toernooi van Indian Wells afgelast, omdat er in Coachella Valley - de omgeving waar het mannen- en vrouwentoernooi zou worden gespeeld - iemand is besmet met het coronavirus.

De gehele wereldtop bij de mannen en de vrouwen zou deelnemen aan het hardcourttoernooi in Miami, dat van 23 maart tot en met 5 april gehouden zou worden. Het is nog niet bekend of het toernooi op een later moment gespeeld kan worden.

Volgens diverse media denkt tennisbond ATP erover na om alle toernooien voor de komende zes weken te schrappen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In april staat onder meer het Masters-toernooi in Monte Carlo op het programma.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.